公股銀拚 AI 運用多頭並進 今年聚焦兩大應用發展

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導

公股銀行加速導入AI運用，其中，第一銀行去年首度在消金徵審及法金徵信流程導入生成式AI；華南銀行也推動機器學習與生成式AI並行發展，並建置AI應用平台與AI代理人平台。展望2026年，將進一步聚焦生成式AI應用擴展及代理式AI（Agentic AI）發展。

第一銀行去年首度在消金徵審流程及法金徵信流程導入生成式AI，產製客戶徵審報告，整合客戶財務資訊、信用記錄、風險評估，提升審查單位作業效率，這也是第一銀行首度在內部業務流程再造中應用生成式AI技術。

第一銀行表示，今年持續優化消金與法金的應用內容生成，並將生成式AI應用擴展至信用卡、保險、理財、人資等業務，範圍涵蓋業務流程優化、智能詢答、外部資料彙整等面向，提升營運效率與服務品質。

華南銀行去年也推動機器學習與生成式AI（GenAI）並行發展，目前已運用多款大型語言模型（LLM），並建置AI應用平台與AI代理人平台。其中，AI應用平台已支援人資、存匯、徵授信、外匯、財管、會計等部門的語意搜尋與智能回覆功能；AI代理人平台應用則以投研及徵研報告蒐集為主，以四種AI代理人完成可行性驗證。

華南銀行表示，AI發展藍圖以三年計畫推進，2024年聚焦低成本高效益及關鍵領域應用，如AI助理系統；2025年以雲地混和擴大AI應用場景及數位辦公環境推展，如海外翻譯、投研報告生成等；2026年則以深入業務流程與創造營運價值。

彰銀今年也將強化生成式AI應用，擬建構「次世代AI智能客服」，將大語言模型（LLM）及自然語言處理技術（NLP）運用於智能客服系統，另外也規劃建置AI智能語音機器人，運用AI技術結合語音辨識，理解客戶來電需求。

兆豐銀行則著重於平衡風險控管與創新運用，未來將導入Agentic AI（代理式AI） 助理平台，如客服AI助理、理專AI助理、企金AI助理、消金AI語音質檢等應用；在應用安全領域，將以「地端防護＋雲端防護」雙軌並行，建立AI安全護欄，並導入全面性的AI治理規範，以風險為基礎落實有效控管。

台灣企銀則已啟動AI實驗室（AI Lab），透過集結跨部門精英成員，針對業務需求研擬具落地性的人工智慧應用案例，持續展開小規模實證，將實證成果推行至實際業務應用。

合庫銀行也表示，現行使用AI以內部提升作業效率及員工賦能為主，目前主要運用在行內知識庫問答、理財業務輔助、防詐、業務行銷名單產出等，未來將持續了解AI技術發展、尋找合適的業務場景進行AI運用，另外，將推動M365/Copilot 培訓專案與黑客松活動，讓員工親身體驗Copilot帶來的效率與創新，藉此強化數位職能、優化日常作業流程。

