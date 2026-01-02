金馬年股匯「大霧」中前行！新台幣開盤小升1.8分

2026年第一個交易日，台北股匯齊揚，新台幣匯價以31.42開盤，小升1.8分。台股則在台積電領軍下成功站上「2萬9」。

進入2026年，資深匯銀人士形容，全年匯率與利率走勢宛如行走在「大霧之中」，能見度明顯偏低。造成這層迷霧的關鍵因素，包括聯準會（Fed）主席決策風格仍具不確定性、川普貿易政策可能再掀變數、地緣政治風險持續升溫，以及美國股市整體估值已處相對高檔，另加上人工智慧（AI）產業是否出現泡沫化的疑慮，都讓市場難以形成一致方向。

在金融市場高度不確定的環境下，富邦金控資深經濟學家羅瑋與匯豐銀行分別提出2026年的觀察與展望。羅瑋指出，美國經濟動能仍是牽動台灣股匯表現的核心因素，預估Fed在2026年有機會降息2至3碼，政策利率可望回落至約3%水準，屬於「預防性降息」，有助延續經濟動能，並降低景氣快速反轉的風險。

不過，他也提醒，若未來降息幅度擴大至5碼以上，恐代表經濟情勢已明顯惡化，政策轉為被動「救火」，金融市場波動勢必同步放大。

在匯市方面，羅瑋預測，2026年美元指數上半年區間約落在95至100，下半年則可能回升至97至103，顯示美元走勢仍將呈現震盪格局。

匯豐銀行則從股市結構切入分析，指出目前美股與產業集中度已達25年來高點，雖可能放大市場波動，但大型企業通常具備較高的多元化能力與資金調度優勢，仍有助於支撐表現。真正的關鍵風險，在於大型科技股的高估值，以及其獲利能否符合市場高度期待。

隨著AI基礎建設資本支出持續攀升，企業要持續達標甚至超標，門檻正不斷提高。匯豐認為，2026年全球股市動能仍有擴大空間，其中EAFE、亞洲及新興市場的相對位置可能更具優勢，價值與獲利具備上行潛力。