台壽為公教打造退休支柱

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

台灣人壽「安享穩年」方案，打造公教族群專屬退休保障。中信金控（2891）子公司台灣人壽獲行政院人事行政總處核定，獨家承作2026至2028年「全國公教員工年金保險方案」，為逾50萬公教族群量身打造專屬「安享穩年」年金保險專案，提供公教人員及其配偶、子女、父母三代布局退休資產方案，從容迎接享退人生。

⭐2025總回顧

台灣即將邁入超高齡國家，加上退休公教人員年金所得替代率逐年調降，退休準備更要提早開始、長期規劃。「安享穩年」年金保險專案首波推出「台灣人壽金安享利率變動型年金保險」（簡稱「金安享利」），以長期穩健為設計核心，採利率變動型年金架構，年金活到老領到老，且透過宣告利率機制累加保單價值，厚實公教人員退休金；不僅繳費彈性多元，因應數位時代，後續將提供數位投保通路，24小時均可線上投保。

以公教人員40 歲林小姐投保「金安享」，每年繳費新台幣6萬元、繳費20年為例，在宣告利率2.4%的假設情境下，至 65 歲退休累積之年金保單價值準備金約為172萬7,591元。屆齡退休後，林小姐可依個人退休規劃，選擇一次性領回，或轉換為年金分期給付；若選擇分期給付並採「保證期間20年」，每年可領取年金約7萬2,105元，如保證期間身故，未領取部分仍可依約給付，年金設計不僅轉嫁長壽風險，降低一次性領回資金過早用罄的不確定性，亦可保障家庭有穩定現金流，安心享退無煩惱。

為協助公教族群及家人打造安心的退休支柱，年金專案除公教人員本人，亦開放其配偶、子女、父母及配偶父母投保，完備老中青退休與長期保障布局，照顧自己、也照顧家人。未來，台灣人壽將成為「民眾退休財務安全體系的關鍵支柱」，創新多元保障商品滿足民眾需求，成為客戶最推薦的保險公司。

