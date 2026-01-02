台新、新光人壽合併 更名新壽

台新新光金控（2887）壽險子公司台新人壽與新光人壽於昨（1）日合併，以台新人壽為存續公司，並更名為「新光人壽」。新壽昨日召開董事會，推舉魏寶生為新任董事長，洪士琪為副董事長。另原新壽總座黃敏義新任總經理日前已經金管會核准，於昨日生效。「新新壽」經營層就位，原人馬續擔綱要角。

新光人壽於昨日接獲林維俊及吳昕豪分別辭任董事長、副董事長職務，辭任生效日為1月1日，辭任後仍為董事。新壽並於同日召開董事會，推舉金控副董魏寶生為新壽新任董事長，洪士琪為副董事長。魏寶生與洪士琪為原新壽的董座及副董，加上黃敏義，原班人馬在「新新壽」繼續擔綱重任。

另包括新任發言人兼財會精算總處執行長林宜靜、會計主管、業務通路總處執行長、證券投資總處執行長、不動產總處執行長等也均由原新壽主管擔任。

截至9月底止，原台新人壽資產為3,580億元，在壽險業排名第16名，原新壽資產達3兆6,069億元，居國內第四大，合併後將近4兆元，排名維持第四大。為存續公司的原台新人壽日前已先行完成董事及高階主管新布局，新任董事名單包括魏寶生、洪士琪、林維俊、吳昕豪、洪士鈞、吳邦聲、蔡康、劉積瑄、吳昕達，獨立董事包括齊萊平、STEVE K. CHEN、何弘能、簡敏秋。任期至2027年6月30日止。

台新新光金去年7月24日合併後，子公司陸續整併，繼投信之後，壽險為第二家完成合併的子公司。「新新壽」今日將舉辦「新新共好 開創新局」合併茶會，經營層對未來如何發揮整合綜效，資產配置與獲利結構以及今年起接軌IFRS 17暨ICS新制後資本議題將成為市場關注焦點。