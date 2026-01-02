國銀六大核心產業放款 下滑

金管會公布，2025年11月底國銀對六大核心產業放款餘額8兆2,586億元，單月減少566.6億元，連三月下滑，創近四年同期最大減幅。累計前11月新增放款僅達全年目標95%，若12月續減，全年恐首度不達標。

據統計顯示，前11月新增放款3,612億元，距全年3,800億元目標僅咫尺。放款動能從7月衝高後明顯轉弱，達標率由「超標」一路滑落，11月正式跌破100%。

回顧近四年表現，除2023年外，六大核心產業放款多在年底出現季節性回落。若12月未見回升，2025年將成政策上路四年來，首度全年未達標的年度。

六大核心產業涵蓋資訊及數位、資安卓越、臺灣精準健康、國防及戰略、綠電及再生能源，及民生及戰備，為政府推動產業升級的政策重點，也長期被銀行視為具政策導向的放款標的。

銀行圈指出，年底放款轉弱，主因銀行資本管理、企業作帳與政府預算還款時點交疊，加上全球關稅不確定性升高，新投資意願同步降溫，四大利空使放款動能疲弱。

銀行主管表示，為穩定資本適足率，年底對風險權數較高的短期週轉金採取縮減或不續借策略；企業則為優化年度財報與負債比，傾向動用現金清償借款。

此外，部分產業受政府預算週期影響，年度結帳撥款集中入帳後，廠商優先還款，也進一步壓低帳面放款餘額。

在投資面，關稅變數未明、傳統產業庫存調整緩慢，多數業者轉趨保守並採去槓桿策略，非AI領域的新增貸款需求出現明顯收縮。

若以11月單月來看，除「臺灣精準健康」外，其餘五大產業全線下滑，其中「國防及戰略」單月大減616億元最為明顯。