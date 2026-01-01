台新人壽元旦正式合併新壽 公司更名「新光人壽」新任董座出爐

台新新光金控壽險子公司台新人壽與新光人壽於1月1日正式合併，以台新人壽為存續公司，並更名為「新光人壽」。新光人壽於1日召開董事會，推舉魏寶生為新任董事長，洪士琪為副董事長。

新光人壽於1月1日接獲林維俊及吳昕豪分別辭任董事長、副董事長職務，辭任生效日為1月1日，辭任後仍為公司董事。新壽於同日召開董事會，推舉金控副董魏寶生為新壽新任董事長，洪士琪為副董事長。魏寶生與洪士琪為原新壽的董座及副董。

截至9月底止，原台新人壽資產為3,580億元，在壽險業排名第16名，原新壽資產為3兆6,069億元，排占則達國內第四大，合計二家後為3兆9,619億元，將近4兆元，排名維持第四大。

存續公司的原台新人壽日前已公布董事及高階主管新布局，新任董事名單包括魏寶生、洪士琪、林維俊、吳昕豪、洪士鈞、吳邦聲、蔡康、劉積瑄、吳昕達，獨立董事名單包括齊萊平、STEVE K. CHEN、何弘能、簡敏秋。任期至2027年6月30日止。