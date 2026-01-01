合庫銀行攜手國北教大 簽署產學共育ESG永續人才培育計畫MOU

快訊

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
合庫銀行昨(31)日正式與國立臺北教育大學簽署「產學共育ESG永續人才培育計畫」合作備忘錄（MOU），共同啟動「ESG校園列車」。 圖／合庫銀行提供
合庫銀行秉持企業永續經營理念，積極推廣環境、社會與治理（ESG）精神，2025年12月31日正式與國立臺北教育大學簽署「產學共育ESG永續人才培育計畫」合作備忘錄（MOU），共同啟動「ESG校園列車」，為永續教育理念跨出重要一步。

本次合作以「教育到教育、擴大影響力」為核心理念，由合庫永續經營委員會轄下六大執行小組指派專業同仁擔任講師授課，課程涵蓋全球ESG趨勢概覽、永續金融責任投資、公益信託社會責任、金融平權及防詐教育、環境永續及生物多樣性，及永續職場體驗探索等多個面向。透過系統化課程設計，使學生能以ESG視角理解金融、社會及環境的連動關係，並將永續思維融入未來的教育現場。

合庫長期關注永續教育的推廣，期望透過產學共育模式，將金融業的實務經驗轉化為教育現場的教學資源，讓學生在學期間就能接軌國際永續趨勢。此次攜手國北教大，不僅落實聯合國永續發展目標（SDGs）第4項「優質教育」與第17項「夥伴關係」，更為教育領域種下永續種子，期許未來發芽茁壯，持續壯大永續教育動能。

合庫近年積極推動永續轉型，除屢獲國內外多項永續獎項肯定，亦持續推廣「ESG校園列車」計畫，從小學、國中一路延伸至大專院校，透過跨界合作，將永續教育扎根校園，形成跨界共育的正向循環。展望未來，合庫將持續秉持「以金融力量實踐永續」的精神，與教育界共同培育兼具專業與社會責任的新世代永續人才，擴大發揮金融業的正向影響力。

永續 教育 ESG

