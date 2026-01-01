快訊

台幣去年升1.343元 2026年估29至32元波動

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
匯市31日封關，2025年新台幣以31.438元作收，全年升值1.343元，升幅約4.3%。聯合報系資料照

匯市昨（31）日封關，2025年新台幣以31.438元作收，全年升值1.343元，升幅約4.3%，年線連三黑後首度收紅，且是近五年最大升幅。展望2026年，匯銀人士認為，美元結構性支撐減弱，將影響新台幣及亞幣走勢，預估中期波動區間落在29至32元之間。

匯銀人士分析，2026年市場關注焦點將轉向美國聯準會（Fed）主席人選變化及Fed政策獨立性。渣打銀行預期，美元指數短期可能在100.5附近見頂，中期有機會回落至96水準。隨著美國利差優勢收斂，美元結構性支撐減弱，新台幣及其他亞幣仍將在高度不確定中持續震盪。

回顧2025年新台幣走勢，在「川普2.0」貿易戰陰影籠罩下，新台幣匯價走勢宛如雲霄飛車，自年初至4月初一度貶至33.196元，5月起受市場情緒翻轉影響急速升值，7月初最高來到28.828元，高低波動達4.368元，最大升值幅度一度高達15%。

此一波動不僅是央行總裁楊金龍自2018年上任以來新高，也超越前總裁彭淮南任內匯率震幅。

今年5月新台幣出現暴力升值，楊金龍曾多次對外說明，央行未參與台美經貿或關稅談判，也未承受來自美方的升值壓力，更不存在所謂「海湖莊園協議」。

進入2025年第3季，新台幣於7月3日收盤價升至28.828元，創全年高點。當時逢美國對等關稅談判期限逼近，台美關稅協商期間，新台幣匯率出現直線狂飆；然而，隨著白宮於7月31日公布最新關稅行政命令，台灣適用稅率降至20%，雖低於4月公布的32%，關稅不確定性暫告段落後，新台幣走勢轉為「止升回貶」。

第4季期間，儘管美元整體仍偏弱，但新台幣持續承壓，主因外資大幅賣超台股、資金明顯匯出。央行未採取強力干預，也使新台幣貶勢相對明顯。

