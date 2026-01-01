保險業接軌雙 I 商品有新變革

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

金管會2025年12月30日公布元旦新制，保險業IFRS 17和ICS雙接軌最受矚目，為了增加保單的CSM（合約服務邊際），壽險業者調整利變型商品的設計方向，近期推出的利變型商品多將健康保障元素納入保單中，藉此拉高商品可釋出的CSM與附加價值，且多以結合長期保障需求和美元計價商品為主，同步改善幣別錯配問題，成為壽險業接軌新制的重要調整方向之一。

利變型保單的銷售為壽險業者「撐起一片天」，根據壽險公會統計，今年前11月累計利變型保單含負債項下新契約保費收入達5,322.32億元，原因之一就是美元利變型保單貢獻高。壽險業者指出，在利率環境仍具不確定性、資本市場波動加劇的背景下，美元利變型保單兼具保障與資產配置功能，有助吸引希望分散幣別風險

此外，以近期市場動向來看，為回應市場對於高齡化需求，壽險業者在商品設計中納入癌症治療、外溢機制等健康保障，部分壽險公司則在美元利變型終身壽險中，強化定期給付、增值回饋機制，讓保單在資產累積之外，還具健康相關風險的保障功能，受到市場青睞。

資產配置 設計 風險

