美元利變險宣告利率 不動

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

隨著美國聯準會在2025年12月持續降息，美國10年期公債殖利率高檔盤旋一段時間後，逐漸出現下行壓力。相較於其他美元資產，仍維持高宣告利率的美元利變型保單對於保戶而言仍具吸引力。壽險業者昨（31）日公布2026年1月最新宣告利率，普遍選擇按兵不動，市場最高美元保單宣告利率續留在4.35%，低檔約4.25%，呈現短期「休兵」態勢。

從各家壽險公司2026年1月公告來看，凱基人壽、遠雄人壽、合庫人壽與友邦人壽仍維持美元保單最高宣告利率4.35%，國泰人壽、南山人壽、全球人壽、臺銀人壽與三商美邦人壽（2867）等，最高維持在4.3%。截至目前已透露1月宣告利率的業者中，並無再進一步上調，顯示業者對利率環境變化的態度轉為觀望。

回顧上一波2025年第3、4季調整，9月僅台灣人壽、遠雄人壽和合庫人壽的美元保單最高宣告利率衝破4.35％，台新人壽於10月將美元保單最高宣告利率調升至4.3%，調幅約5個基點，涵蓋現售與停售商品共36張；11月則是友邦人壽推出新美元保單，最高宣告利率由4.25%拉升至4.35%；新光人壽亦在12月隨新商品上市，將最高宣告利率由4.25%推升至4.35%，帶動市場出現4.35%成為「止戰天花板」的氛圍。

隨著Fed政策轉向降息，美元短期公債債券殖利率曲線下修，降息影響到10年期、30年期等長天期殖利率走勢，將成為影響美元保單宣告利率是否調整的關鍵。

美國 台灣人 聯準會

