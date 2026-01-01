臺銀連七年蟬聯聯貸冠軍

2025年國內聯貸市場排名出爐。最具指標性的統籌主辦行（Bookrunner）方面，臺銀連續第七年蟬聯冠軍寶座，金額達99.8億美元，合庫則擠下兆豐登上第二，兆豐退居第三，一銀及土銀則維持去年第四及第五名次，前五強依舊全數由公股行庫包辦，合計市占率達58.3％。

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）聯貸統計，2025年國內聯貸統籌主辦行前十名依序為臺銀、合庫、兆豐、一銀、土銀、台北富邦、華南、玉山、永豐及彰銀（2801）。與上年相較，合庫以約7,000萬美元的些微差距擠下兆豐衝上第二名，也是近年來少見；兆豐及合庫過去幾年皆分別穩居二、三名。至於六到十名方面，北富銀和華南名次不變，玉山由上年度的13名衝上第八，進步幅度最大，永豐維持第九，彰銀退兩位至第十，中信則掉出前十之外。

公股行庫主管指出，2025年明顯的變化是，臺銀、合庫、兆豐前三強市占分別為18.9%、11.9 %、11.7%，第四及第五名的一銀及土銀市占則為9.5%及6.3%，前三強與其他銀行的差距更加拉大。