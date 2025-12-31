2025年國銀全年聯貸市場排名大洗牌 這顆大補丸貢獻台銀「四躍一」

2025年全年國銀聯貸市場排名在2025年最後一天的傍晚出爐，根據倫敦證券交易所集團（LSEG）統計，由於第四季國銀聯貸業績排名大洗牌，也牽動2025年全年國銀聯貸排名的最後結果，除了台銀從第三季的第四名躍居為2025年之冠，合庫銀行則時隔數年在2025年再度拿下全年第二名。

而民營銀行的表現，則以元大銀與永豐銀進步最顯著；元大銀行在第四季急起直追居全體國銀第12名，較第三季晉級二名，緊追中信銀行之後，同時也是該行歷年來在聯貸排名中最好的成績，顯見元大銀行已在聯貸市場積極布局展現企圖心；而永豐銀行則從第3季的第11名，晉級二名入列前十大為第9名，主要和籌組多起能源相關聯貸案有關。

除了八大行庫力守聯貸版塊之外，許多中大型民營銀行也積極進軍爭取管理銀行資格，對此聯貸圈人士指出，相對於爭取共同主辦行的效益主要集中在更高的手續費，身為聯貸管理銀行，不但能拿到最高的手續費，而且還可望成為該企業的主力銀行，包括龐大的存款、匯款業務、薪轉業務，甚至還有信用卡收單業務一併帶過來，效益可觀，使越來越多的銀行積極爭取以聯貸管理銀行來深化與客戶往來與黏著度。

而從倫敦證券交易所集團（LSEG）所統計的前15名排名觀察，2025年全年的聯貸排名前十大有7家公股行庫入榜，依序為台灣銀行、合庫銀行、兆豐銀行、第一銀行、土地銀行、台北富邦銀行、華南銀行、玉山銀行、永豐銀行及彰化銀行，前十名中，只有北富銀、玉山銀、永豐銀入列前十大。

在共同主辦行（MLA）的統計方面，前十大依序為台銀、合庫銀、兆豐銀、一銀、華銀、土銀、彰銀、北富銀、玉山銀及中信銀。

台銀從第三季的第四名，到了第四季能大躍進拿下全年之冠，在第四季簽約台灣鐵路局將近台幣2000億的聯貸案可說吃下「大補丸」。而另一方面，在第三季已拿下第二名的合庫，並未隨著台銀的名次前進而後退，至第四季仍穩拿全體國銀聯貸排名亞軍，另外北富銀在全年排名維持第三季的第6名，華銀則由第8晉級為第7名，而永豐銀則由11名晉級入列第9名。