第4季爆量！全年國銀聯貸1.8兆元刷次高 2026年這四大產業撐盤

據LSEG（倫敦交易所集團）統計，2025年全年國銀聯貸市場成交206件、總額569億美元，折合約新台幣1.8兆元，寫史上次高紀錄。展望2026年，在離岸風電、基建、AI等科技業資金需求支撐下，聯貸市場可望延續高檔動能。

國銀聯貸規模是從2022年首破500億美元，2023年在高鐵3,128億元降息聯貸案挹注下，全年衝上612億美元巔峰，2024年略降到523億美元，2025年再度回升至569億美元，顯示企業大型資金需求仍殷切。

其中，第4季聯貸市場熱度最為明顯，單季成交63件、聯貸額194億美元，創單季新高，也是全年最大季增額。

第4季前三大案包括交通部鐵道局1,676億元聯貸案，為全年單一最大案；其次為廣達（2382）電腦20億美元（約630億元新台幣），以及國光電力363億元聯貸案，顯示公部門與大型企業資本需求同步釋出。

行庫主管指出，國光電力資金將用於第二期發電計畫，另還有吉信125億元聯貸則投入高雄AI智能高效焚化爐BOT案，反映政府推動能源轉型、淨零減碳政策，持續帶動電力與環保基礎建設資金需求，成為聯貸市場的重要支撐。

若以全年來看，2025年前三大聯貸案除鐵道局外，還包括第1季渢妙離岸風電1,030億元，以及第3季大彰化西南離岸風電978.6億元，顯示在扣除一年期借新還舊的公部門案件後，離岸風電仍是今年聯貸市場的主力產業。

行庫圈觀察，2026年聯貸市場將由四大產業撐盤。首先是離岸風電，風場持續興建並陸續進入運轉期，光是2026年首季，海盛、海能與海龍等三大風電廠即將進行聯貸重組，合計規模上看2,500億元。

其次，煤轉氣電廠、焚化爐BOT等基礎建設案件，仍將陸續推出百億元以上聯貸；第三，半導體、生技醫療與AI供應鏈，隨著資本支出與營運周轉需求增加，將持續倚重聯貸市場。

最後，在央行不動產貸款總量管制逐步回歸銀行自主控管下，銀行將更聚焦都更、危老等土建融聯貸案。

從季度結構來看，第4季成了2025年聯貸市場的關鍵轉折，單季大增194億美元，直接把全年推上史上次高。銀行圈觀察，這波年底放量不只是結帳效應，更像是2026年能源、AI與基建資金需求的「提前暖身」。