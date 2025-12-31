2025年聯貸行爭霸臺銀七連冠 合庫衝上第二

2025年國內聯貸市場排名出爐。最具指標性的統籌主辦行（Bookrunner）方面，臺銀連續第七年蟬聯冠軍寶座，金額達99.8億美元，合庫則擠下兆豐登上第二，兆豐退居第三，一銀及土銀則維持去年第四及第五名次，前五強依舊全數由公股行庫包辦，合計市占率達58.3％。

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）聯貸統計，2025年國內聯貸統籌主辦行前十名依序為臺銀、合庫、兆豐、一銀、土銀、台北富邦、華南、玉山、永豐及彰銀。與上年相較，合庫以約7000萬美元的些微差距擠下兆豐衝上第二名，也是近年來少見；兆豐及合庫過去幾年皆分別穩居二、三名。至於六到十名方面，北富銀和華南名次不變，玉山由上年度的13名衝上第八，進步幅度最大，永豐維持第九，彰銀退兩位至第十，中信則掉出前十之外。

公股行庫主管指出，2025明顯的變化是，臺銀、合庫、兆豐前三強市占分別為18.9%、11.9%、11.7%，第四及第五名的一銀及土銀市占則為9.5%及6.3%，前三強與其他銀行的差距明顯拉大。此外，第11至15名依序為中信、元大、台新、台企銀及星展。

總計前15名聯貸行主辦金額達485.2億美元，囊括市占91.8%，較2024年的442.5億元成長9.6%。臺銀在11月簽約完成主辦鐵道局1676億元（約53.4億美元）年度最大案灌入之後即穩居龍頭寶座，並連續七年蟬聯國內聯貸市場統籌主辦行（Bookrunner）及共同主辦行（MLA）雙料冠軍。

通常一件聯貸案只會有一家或至多兩家管理銀行，即所謂「統籌主辦暨額度管理銀行」，代表銀行自己主辦的聯貸，角色最為重要，收益最豐，並有權分配其他銀行的參貸金額，故銀行主要看重統籌主辦行（Bookrunner）排名。而共同主辦行則會有好幾家。