快訊

新年股票怎麼選？2026年AI繼續橫著走 5檔台股外資最愛

無畏白金、白銀跳水 台指期夜盤再創歷史新高

獨／陳菊有望出院？傳病情好轉「這時回到崗位」 請辭未獲准原因曝

2025年聯貸行爭霸臺銀七連冠 合庫衝上第二

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

2025年國內聯貸市場排名出爐。最具指標性的統籌主辦行（Bookrunner）方面，臺銀連續第七年蟬聯冠軍寶座，金額達99.8億美元，合庫則擠下兆豐登上第二，兆豐退居第三，一銀及土銀則維持去年第四及第五名次，前五強依舊全數由公股行庫包辦，合計市占率達58.3％。

⭐2025總回顧

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）聯貸統計，2025年國內聯貸統籌主辦行前十名依序為臺銀、合庫、兆豐、一銀、土銀、台北富邦、華南、玉山、永豐及彰銀。與上年相較，合庫以約7000萬美元的些微差距擠下兆豐衝上第二名，也是近年來少見；兆豐及合庫過去幾年皆分別穩居二、三名。至於六到十名方面，北富銀和華南名次不變，玉山由上年度的13名衝上第八，進步幅度最大，永豐維持第九，彰銀退兩位至第十，中信則掉出前十之外。

公股行庫主管指出，2025明顯的變化是，臺銀、合庫、兆豐前三強市占分別為18.9%、11.9%、11.7%，第四及第五名的一銀及土銀市占則為9.5%及6.3%，前三強與其他銀行的差距明顯拉大。此外，第11至15名依序為中信、元大、台新、台企銀及星展。

總計前15名聯貸行主辦金額達485.2億美元，囊括市占91.8%，較2024年的442.5億元成長9.6%。臺銀在11月簽約完成主辦鐵道局1676億元（約53.4億美元）年度最大案灌入之後即穩居龍頭寶座，並連續七年蟬聯國內聯貸市場統籌主辦行（Bookrunner）及共同主辦行（MLA）雙料冠軍。

通常一件聯貸案只會有一家或至多兩家管理銀行，即所謂「統籌主辦暨額度管理銀行」，代表銀行自己主辦的聯貸，角色最為重要，收益最豐，並有權分配其他銀行的參貸金額，故銀行主要看重統籌主辦行（Bookrunner）排名。而共同主辦行則會有好幾家。

兆豐 合庫

延伸閱讀

半導體ETF 逆風飛翔

最牛一輪／AES 看旺 兆豐54有戲

最牛一輪／金像電悍 兆豐5C 喊衝

中信「三兄弟」合體變潮男 宋晟睿、Doggo特攻主場任一日店長

相關新聞

2025驚現5月「大逃殺」…匯市封關新台幣收31.438元 終止連3年貶值

2025年台北匯市於今日正式封關，新台幣兌美元匯率收在31.438元，較前一交易日貶值1分。今年以來升值1.343元，尤...

德國銀行大劫案 業界：台灣金庫三道防線防堵

近日德國蓋爾森基興發生銀行金庫遭鑽穿牆壁、損失高達數十億元的竊案，引發各國金融圈關注。對此，民營金控業者表示，台灣金融機...

加碼回饋自己來！兆豐卡推「優惠自由選平台」 回饋最高衝5.5%

兆豐銀行31日宣布，2026年起推出全新「優惠自由選平台」，只要持有兆豐「宇宙明星BT21信用卡」或「Mega One信...

Fed決策罕見拉鋸 新台幣匯價早盤開貶走升

外資昨天買超台股，增添市場的動盪氛圍下偏樂觀，今早新台幣匯價以31.43元開盤，小貶0.2分，但隨即就轉貶為升，早盤再升...

金管會發布人事案 檢查局副局長尚光琪出任主秘

金管會主任秘書人事定案。金管會主任秘書林志吉已轉換跑道赴信託公會出任秘書長，金管會今日也發布，主秘林志吉退休後，遺缺由檢...

壽險業兩招降低資產錯配風險

壽險業長期面臨資產與負債幣別錯配問題，新台幣匯率波動升高相關風險成為今年市場最關注焦點。業界估計，目前壽險業整體仍存在高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。