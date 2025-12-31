展望2026年新台幣走勢 林啟超：升值道路走走停停

快訊

中央社／ 台北31日電

新台幣匯率走過2025年的峰迴路轉，即將迎來2026年。外界普遍認為新台幣可甩開貶值陰霾，轉為升值格局，不過國泰世華銀行首席經濟學家林啟超指出，2026年新台幣升值之路「走走停停」，美國聯準會態度主導市場情緒，民眾海外投資動向也是關鍵。

2025年封關日，台股亮麗收紅，新台幣匯率表現淡定，今天收盤收在31.438元，小貶1分，2025年全年升值1.343元或4.27%，年線終止連3黑，並創下5年來最大升幅。

展望2026年，由於美國聯準會貨幣政策續朝寬鬆方向前進，市場認為升值將成新台幣主旋律。林啟超指出，儘管美國聯準會主席新任人選尚未出爐，市場普遍認為，美國就業的向下風險略高於通膨的向上風險，支撐降息決策，美元指數走弱，自然有利新台幣轉升。

林啟超表示，根據主計總處預測，2025年商品出口值6249億美元，已經創下歷史新高，2026年仍將持續成長，雖然出口商賺到的錢實際換回新台幣比率很低，因基數很大，理論上來說，仍將推動新台幣升值。

林啟超認為，相較於疫情之前，近幾年金融市場出現很大轉變，「民眾錢往海外走的狀況很明顯，這個最難衡量」，資金面是主宰新台幣匯率的重要力道，過去談論資金面多認為是外資，如今民眾海外投資熱潮已經有螞蟻雄兵的氣勢，足以影響匯價，這點從近年債券ETF熱潮、複委託交易金額快速成長，都可看出端倪。

林啟超認為，2026年若美國聯準會降息、AI題材繼續發燒，均有助於金融市場保持熱度，如果民眾海外投資熱潮導致資金持續流出，將牽制新台幣升值力道。

此外，林啟超補充，市場持續關注美國關稅政策對經濟帶來的影響，包含通膨效果，以及聯準會新任主席人選就算1月出爐，初期不見得會明顯表態，聯準會貨幣政策後續路徑或許要到第2季之後才會更明朗，這些因素都對金融市場帶來干擾。據此估計，2026年第1季新台幣匯率仍在31元至31.5元的區間擺盪。

匯銀人士也說，明年匯市須留意3個觀察點，一是壽險匯率會計新制2026年上路對壽險業資金進出的影響，如果加大買美元力道，可能促貶；第二，國際金價驚驚漲，如果投資人開始獲利了結，貴金屬與美元資產間的資金移動可能影響美元走勢；三是台股封關再創新高，市場期待攻上3萬點，但近期多是內資力捧，外資休完假歸隊後，是否回補台股，牽動新台幣後續升值動能。

