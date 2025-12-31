王道銀行推出全新簽帳金融卡 現金回饋最高達12.8%

王道銀行（O-Bank）31日宣布推出全新「O! Range」簽帳金融卡，為歡慶新卡上市，即日起至2026年6月30日，O! Range卡友於王道銀行活存帳戶存款餘額達新台幣10萬元者，可享Apple Pay、Line Pay支付及四大通路加碼現金回饋2.8%；2026年3月31日前首次開立王道帳戶且選擇申辦O! Range卡者，還可另外再享Apple Pay、Line Pay額外加碼現金回饋5%，此外，首次綁定LINE Pay當月再額外加碼現金回饋4%；若加計基本現金回饋1%，O! Range卡現金回饋最高可達12.8%。

王道銀行「O! Range」卡命名藏有兩個巧思，第一是橘色（Orange）的卡面，第二則是主打全方位涵蓋多通路（All Range）的行動支付優惠，針對支付、外送、售票、影音、旅遊等年輕族群常用的五大類別推出現金回饋加碼，即日起至2026年6月30日，O! Range卡友於Apple Pay、Line Pay支付及以下四大通路刷卡消費，且消費當月最終日於王道銀行新台幣活存帳戶存款餘額達新台幣10萬元（含）以上者，可享額外加碼2.8%現金回饋。

此外，Apple Pay、LINE Pay及外送類通路合計每人每月加碼回饋上限新台幣500元，外送類通路包括foodpanda和UberEats；售票類通路、影音類通路、旅遊類通路三類別合計每人每月加碼回饋上限新台幣500元，售票類通路包括拓元售票系統、KKTIX、Ticket Plus遠大售票系統、寬宏售票系統、OPENTIX兩廳院售票系統、年代售票系統、udn售票網，影音類通路包括Netflix和Spotify，旅遊類通路包括Klook和KKday，此三類別加碼優惠不可再加計其他綁定行動支付之優惠。

除了上述優惠外，王道銀行也提供「O! Range」卡新戶獨享優惠，即日起至2026年3月31日，首次成功開立王道銀行存款帳戶且選擇申辦O! Range卡的新戶，核卡後60天內使用O! Range卡綁定Apple Pay或LINE Pay，享一般消費額外加碼5%現金回饋，每人加碼回饋上限新台幣500元，限額5,000名，依核卡順序額滿為止。

此外，首次以「O! Range」卡綁定LINE Pay，當月於官網完成登錄且於當月消費，可再額外享4%現金回饋加碼，每人每月加碼回饋上限新台幣100元，登錄額滿為止。王道銀行另提供O! Range卡刷卡滿額禮，即日起至2026年4月30日，凡新申辦O! Range卡且於核卡45天內累積刷卡一般消費達新台幣8,000元者，即可獲得限量「O! Range Glow 20吋行李箱」，送完為止。

除此之外，王道銀行也針對所有卡友同步推出Apple Pay支付優惠，即日起至2026年1月31日，以王道銀行簽帳金融卡首次綁定Apple Pay即可獲得新台幣50元現金回饋，使用Apple Pay刷王道卡消費任一筆不限金額還可再享新台幣50元現金回饋，每人限各回饋一次，最高可額外獲得新台幣100元回饋，活動限額1萬名，依綁定順序額滿為止。

於上述活動期間內，以王道銀行任一簽帳金融卡綁定Apple Pay消費並完成活動登錄，當月單筆消費金額達新台幣588元以上，可獲得新台幣8元現金回饋加碼，每人每月加碼上限新台幣80元；當月累積交易金額超過新台幣6,888元，額外加碼回饋新台幣88元，活動須按月登錄，每月限額1,000名。