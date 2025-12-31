合庫銀行推出MV《心照不宣》 強化合作金庫是你的堡壘信念

合庫銀行為深化公平待客理念、強化品牌辨識度，首次以「音樂」作為溝通語言，推出原創品牌音樂MV《心照不宣》。合庫強調透過溫暖旋律與真摯故事，展現合庫不只是一家商業銀行，更是日常生活中最值得信賴的金融夥伴。

《心照不宣》以雙線敘事開展—從兩位行員的日常小確幸與默默付出的善意出發，延伸至面對客戶需求時專業而細膩的回應；更透過主角積極阻詐的行動，具體呈現合庫銀行「守護客戶資產」的堅定承諾。影片中特別加入手語使用者角色，象徵金融服務應無障礙、更具包容性，也彰顯品牌對多元與平等的真切重視。

MV主題曲由「合庫好聲音」甄選活動中脫穎而出的兩位行員主唱，讓品牌故事由內部發聲，展現企業支持人才多元發展的精神。在現今金融業以商品獲利為主要考量，透過科技追求績效極大化的時代，合庫銀行堅持以「人味」作為最珍貴的差異化，要帶給客戶來自心靈深處的感動。

合庫說明，透過一首歌，合庫重新定義銀行角色：銀行提供的不只是存摺或者螢幕上冰冷的數字，而是陪伴、理解、信任與專業。合庫銀行表示：「我們帶來的不僅是一首歌，也不只是MV，而是合庫銀行首個品牌音樂識別。《心照不宣》完整呈現我們重視客戶權益，並強化我們致力在公平待客、防詐等議題上成為歌詞中『合作金庫 是你的堡壘』的堅定信念。」