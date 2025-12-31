快訊

護國神山再添利多！路透：陸企搶買H200、Nvidia要求台積電增產

2025驚現5月「大逃殺」…匯市封關新台幣收31.438元 終止連3年貶值

賴總統親揭！綠營第3波縣市長提名 雲林劉建國、彰化陳素月、基隆童子瑋參選

2025土銀校園金融創意挑戰賽 Green E Pass綠易通奪金抱走16萬元獎金

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

為鼓勵青年學子發揮金融創意，土地銀行續與金融研訓院舉辦「從你出發 開啟智慧金融新頁」2025校園金融創意挑戰賽活動，參賽隊伍經過激烈的競爭，歷經初賽、複賽及決賽，最後由資土三卷(中央大學)以「Green E Pass 綠易通」提案成功奪金，抱走16萬元獎金。

土地銀行總經理張志堅於頒獎典禮致詞時表示，各參賽團隊皆展現高度創意、團隊精神與對金融議題的深入思考，充分展現 青年學子的熱情與潛力。提案內容多元，從流程自動化的智能客服、金融防詐應用APP到結合永續理念的使用者系統，皆展現新世代對金融趨勢的敏銳洞察。金融研訓院副院長林仲威致詞時也提到，土地銀行長期深耕數位轉型與永續金融發展，連續六年於卓越銀行評比獲得亮眼的成績，這不僅是對土地銀行在金融創新與社會責任實踐上的高度肯定，也為在場的年輕世代樹立了值得學習的產業典範。

本次校園競賽活動中，除金獎得主外，另有ESG土擊隊(輔仁大學、中正大學)以「寸土寸金GreenWorth 土建融動態 ESG授信平台」提案獲得銀獎(8萬元)、本來應該從從容容 U刃有餘(陽明交通大學)以「MCP x 智能客服 一句話實現流程自動化」提案獲得銅獎(4萬元)，及入圍決賽的5組團隊提案均獲得優選(各組8千元)。

土地銀行長期致力於推動金融教育及深化數位應用，為響應金管會「金融科技發展路徑圖2.0」政策，本次攜手金融研訓院合辦校園金融創意挑戰賽以擴大產學合作效益，鼓勵青年學子發想具創意性的提案，勾勒未來金融服務的創新藍圖。身為百分百國營銀行，在金融專利領域亦積極布局，截至11月底，經核准專利已達770件，並連續八年榮登經濟部「本國法人專利申請百大排名」。

