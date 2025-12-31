快訊

2025驚現5月「大逃殺」…匯市封關新台幣收31.438元 終止連3年貶值

賴總統親揭！綠營第3波縣市長提名 雲林劉建國、彰化陳素月、基隆童子瑋參選

第8屆公視董事首次審查會議 朱宗慶高票通過當選公視董事

聽新聞
0:00 / 0:00

2025驚現5月「大逃殺」…匯市封關新台幣收31.438元 終止連3年貶值

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
新台幣匯率封關收在31.438元，今年以來升值1.343元。聯合報系資料照
新台幣匯率封關收在31.438元，今年以來升值1.343元。聯合報系資料照

2025年台北匯市於今日正式封關，新台幣美元匯率收在31.438元，較前一交易日貶值1分。今年以來升值1.343元，尤其年中新台幣猶如坐上「雲霄飛車」，經歷了地緣政治震盪與資金潮的洗禮。

⭐2025總回顧

今年五月初出現史上難見的匯價「大逃殺」。當時新台幣短短兩天（5月2日及5日）升值近兩元，央行並未調節，讓市場大為震撼。匯銀主管形容，「真的是哀鴻遍野」那兩天盤中出口商因拋匯措手不及，「全部都嚇傻了」，這種極端的單日波幅是匯市十年罕見的紀錄。

不過，進入第三季與第四季後，隨著美債殖利率回穩及聯準會政策塵埃落定，新台幣也從激情中冷卻。匯價在第三季開始逐步回吐先前漲幅，呈現緩步走貶趨勢，並穩定落回到31元。相較於上半年的劇烈動盪，下半年盤勢顯得相對克制。

11月14日，台灣央行與美國財政部更罕見發布歷史性「匯率議題聯合聲明」，除宣示不會操縱匯率已取得不公平競爭優勢，也強調僅為因過度波動而干預，並且採取「雙向干預」。並宣布台灣將外匯干預金額由「每半年」改為「每季」公布，顯示我國匯市的透明度。

展望2026年盤勢，匯銀人士分析，在台美政策共識下，新台幣匯率將更趨於市場化，不會有太大的波動，但美國進入降息循環，因此美元可能偏弱，加上台灣經濟表現優異，新台幣將有升值空間。預測明年匯價可能在30-31元震盪，但不排除在重大事件影響下，重現二字頭的可能。

新台幣 台幣匯率 匯價 美元

延伸閱讀

00961、00919吃滿利多！傳群創打入SpaceX供應鏈 封關爆80萬巨量創新高

2025封關日台股成功衝上2萬9！全年漲幅逾25％ 台積市值破40兆

2025台股飆漲5,928點亮麗封關 2026迎向3萬點里程碑

台股創高封關秀！群創FOPLP量產點火族群、欣銓亮燈最吸睛

相關新聞

2025驚現5月「大逃殺」…匯市封關新台幣收31.438元 終止連3年貶值

2025年台北匯市於今日正式封關，新台幣兌美元匯率收在31.438元，較前一交易日貶值1分。今年以來升值1.343元，尤...

德國銀行大劫案 業界：台灣金庫三道防線防堵

近日德國蓋爾森基興發生銀行金庫遭鑽穿牆壁、損失高達數十億元的竊案，引發各國金融圈關注。對此，民營金控業者表示，台灣金融機...

加碼回饋自己來！兆豐卡推「優惠自由選平台」 回饋最高衝5.5%

兆豐銀行31日宣布，2026年起推出全新「優惠自由選平台」，只要持有兆豐「宇宙明星BT21信用卡」或「Mega One信...

Fed決策罕見拉鋸 新台幣匯價早盤開貶走升

外資昨天買超台股，增添市場的動盪氛圍下偏樂觀，今早新台幣匯價以31.43元開盤，小貶0.2分，但隨即就轉貶為升，早盤再升...

金管會發布人事案 檢查局副局長尚光琪出任主秘

金管會主任秘書人事定案。金管會主任秘書林志吉已轉換跑道赴信託公會出任秘書長，金管會今日也發布，主秘林志吉退休後，遺缺由檢...

壽險業兩招降低資產錯配風險

壽險業長期面臨資產與負債幣別錯配問題，新台幣匯率波動升高相關風險成為今年市場最關注焦點。業界估計，目前壽險業整體仍存在高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。