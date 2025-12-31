2025驚現5月「大逃殺」…匯市封關新台幣收31.438元 終止連3年貶值

2025年台北匯市於今日正式封關，新台幣兌美元匯率收在31.438元，較前一交易日貶值1分。今年以來升值1.343元，尤其年中新台幣猶如坐上「雲霄飛車」，經歷了地緣政治震盪與資金潮的洗禮。

今年五月初出現史上難見的匯價「大逃殺」。當時新台幣短短兩天（5月2日及5日）升值近兩元，央行並未調節，讓市場大為震撼。匯銀主管形容，「真的是哀鴻遍野」那兩天盤中出口商因拋匯措手不及，「全部都嚇傻了」，這種極端的單日波幅是匯市十年罕見的紀錄。

不過，進入第三季與第四季後，隨著美債殖利率回穩及聯準會政策塵埃落定，新台幣也從激情中冷卻。匯價在第三季開始逐步回吐先前漲幅，呈現緩步走貶趨勢，並穩定落回到31元。相較於上半年的劇烈動盪，下半年盤勢顯得相對克制。

11月14日，台灣央行與美國財政部更罕見發布歷史性「匯率議題聯合聲明」，除宣示不會操縱匯率已取得不公平競爭優勢，也強調僅為因過度波動而干預，並且採取「雙向干預」。並宣布台灣將外匯干預金額由「每半年」改為「每季」公布，顯示我國匯市的透明度。

展望2026年盤勢，匯銀人士分析，在台美政策共識下，新台幣匯率將更趨於市場化，不會有太大的波動，但美國進入降息循環，因此美元可能偏弱，加上台灣經濟表現優異，新台幣將有升值空間。預測明年匯價可能在30-31元震盪，但不排除在重大事件影響下，重現二字頭的可能。