AC匯率攤銷評價法將上路 壽險業外匯避險比率與避險成本有望再降低

金管會保險局30日公告8項元旦上路的新制，其中最受矚目就屬壽險業接軌IFRS 17和ICS雙新制，同時，壽險業明年會計評價將調整為AC（按攤銷後成本衡量的金融資產）項下的「債券投資部位」採匯率攤銷評價法，可降低匯率對損益造成的劇烈波動，另還有相關配套措施研議中，銀行業者認為，壽險業的外匯避險比率和避險成本都將因此降低。

銀行業者分析，因採匯率攤銷評價法，未來匯率波動將對壽險業的損益影響下降，而壽險業的外匯價格變動準備金水位也將提高，可強化沖抵匯率波動的能力，因而降低壽險業者的避險比率，並呈現逐月下滑趨勢。

另一方面，2025年11月中下旬起，隨著政策調整的預期發酵，壽險業對於NDF（無本金交割遠期外匯）的需求下降，各天期新台幣NDF的換匯點也明顯上移，若以NDF換匯點除以新台幣現貨價格的比率衡量，意味著新台幣避險成本也隨之下降。