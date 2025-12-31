快訊

消失的法人／法人沒進場園長、教保員硬扛 非營利沒保障

蔡依林演唱會藏各種彩蛋！音樂總監揭幕後祕辛「可多刷幾場尋寶」

驚！婦人帶菜刀直闖台中地院 10多名警著防彈背心盾牌衝現場

AC匯率攤銷評價法將上路 壽險業外匯避險比率與避險成本有望再降低

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

金管會保險局30日公告8項元旦上路的新制，其中最受矚目就屬壽險業接軌IFRS 17和ICS雙新制，同時，壽險業明年會計評價將調整為AC（按攤銷後成本衡量的金融資產）項下的「債券投資部位」採匯率攤銷評價法，可降低匯率對損益造成的劇烈波動，另還有相關配套措施研議中，銀行業者認為，壽險業的外匯避險比率和避險成本都將因此降低。

⭐2025總回顧

銀行業者分析，因採匯率攤銷評價法，未來匯率波動將對壽險業的損益影響下降，而壽險業的外匯價格變動準備金水位也將提高，可強化沖抵匯率波動的能力，因而降低壽險業者的避險比率，並呈現逐月下滑趨勢。

另一方面，2025年11月中下旬起，隨著政策調整的預期發酵，壽險業對於NDF（無本金交割遠期外匯）的需求下降，各天期新台幣NDF的換匯點也明顯上移，若以NDF換匯點除以新台幣現貨價格的比率衡量，意味著新台幣避險成本也隨之下降。

壽險業 新台幣 匯率

延伸閱讀

股市軍火庫 壽險兆元重兵布陣

壽險業11月淨值與外價金餘額 雙創歷史新高

壽險業兩招降低資產錯配風險

反駁經濟學人「台灣病」論述 央行：未刻意壓低台幣匯率

相關新聞

德國銀行大劫案 業界：台灣金庫三道防線防堵

近日德國蓋爾森基興發生銀行金庫遭鑽穿牆壁、損失高達數十億元的竊案，引發各國金融圈關注。對此，民營金控業者表示，台灣金融機...

加碼回饋自己來！兆豐卡推「優惠自由選平台」 回饋最高衝5.5%

兆豐銀行31日宣布，2026年起推出全新「優惠自由選平台」，只要持有兆豐「宇宙明星BT21信用卡」或「Mega One信...

Fed決策罕見拉鋸 新台幣匯價早盤開貶走升

外資昨天買超台股，增添市場的動盪氛圍下偏樂觀，今早新台幣匯價以31.43元開盤，小貶0.2分，但隨即就轉貶為升，早盤再升...

金管會發布人事案 檢查局副局長尚光琪出任主秘

金管會主任秘書人事定案。金管會主任秘書林志吉已轉換跑道赴信託公會出任秘書長，金管會今日也發布，主秘林志吉退休後，遺缺由檢...

壽險業兩招降低資產錯配風險

壽險業長期面臨資產與負債幣別錯配問題，新台幣匯率波動升高相關風險成為今年市場最關注焦點。業界估計，目前壽險業整體仍存在高...

外幣保單保費占比衝高 投資型、利變型、分紅保單買氣熱

投資型、利變型和分紅保單買氣佳，帶動外幣保單新契約保費占整體比重再上升。金管會統計，壽險業今年截至10月底，累計外幣保單...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。