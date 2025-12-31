磊山保經今年榮獲16項獎項及認證 15周年再寫新高度

2025年，磊山保險經紀人迎來成立15周年，不僅邀請超人氣團體「告五人」成為15周年的代言人，更在各項評比中大放異彩。磊山保經今年共獲得16項獎項與認證資格肯定，橫跨保險專業、人才培育、保戶服務、文化公益與職場永續等面向，其中更創下兩項「保經業第一」及九項「業界唯一」紀錄，打造出業界難以突破的天花板成績。

磊山保經董事長李佳蓉表示：「我們從來不追求一時的亮眼表現，而是希望把專業做成制度，讓每一位願意努力的人，都有一條走得久、走得穩的路。」，磊山長期推動五大賦能、七大學院、完整學程制度與接班人計畫，從保險專業、管理能力、科技應用到永續素養，為不同階段的夥伴打造清楚且可累積的成長藍圖。

磊山保經業務總經理林世德則補充：「企業存在的目的不只是看每年交出多少績效和成長率，而是專注創造一個能同時服務客戶、成就夥伴以及回饋社會的環境。當夥伴回顧自己在磊山的職涯旅程，看見的不僅是一連串的數字，而是一段值得回味一生的圓滿人生。」

這樣的經營理念，也具體反映在營運成果上，截至2025年10月，磊山整體保費較去年同期成長73％，在市場環境波動與法規趨嚴的背景下，展現出組織制度、人才培育與專業深化所累積的韌性與成效。

磊山在今年獲得台灣保險卓越獎「人才培訓卓越獎（金質獎）」與「保戶服務專案企劃卓越獎（銀質獎）」、國家品牌玉山獎「傑出企業獎」「傑出企業領導人獎」、保險信望愛獎「最佳保險專業獎」，以及等多項肯定，成為專業制度與人才培育並進的代表性企業。

除了在保險專業與人才養成不斷精進，多年來，磊山也持續推動帶狀公益，並深化為「公益3.0 永續正循環」，從單向捐助走向陪伴與共創，讓公益成為企業文化的一部分，也成為夥伴共同參與的價值實踐。

磊山保經總經理許弘偉表示，磊山長期投入文化藝術與社會關懷，並於今年獲得台灣保險卓越獎《公益關懷卓越獎（金質獎）》、 TCSA《社會共融領袖獎》、文策院 ESG for Culture《跨界共榮獎》《資源協助獎》、聯經《人文企業獎－藝文推手典範獎》、ASSET《永續典範獎》，以及保險信望愛獎《最佳社會責任獎》《最佳整合傳播獎》等多項肯定。

甫落幕的《你我我們音樂會》，正是磊山將公益、文化與企業精神具體實踐的縮影，讓舞台成為被理解、被看見、彼此照亮的場域。對磊山而言，這些投入從來不是為了得獎，而是因為相信，一個值得投入一生的事業，本就該同時具備專業、溫度與意義。

磊山始終相信，保險不是短期銷售，而是一份需要長期專業與責任感的工作。自創立15年來，磊山在保險專業的堅持、人才培育的深耕，以及公益與文化的長期投入中，逐步形塑出一間兼具專業實力與人文氣息、溫暖且有溫度的公司。