迎接2026年 國泰金跨年光雕晚間登場

國泰金繼2024年首度贊助台北101跨年倒數光雕後，國泰金2025年再度點亮台北101，攜手民眾迎接2026年。國泰金控跨年光雕將在今天晚間11時1分起在台北101登場，透過現代化光影技術，展現只要一起努力，就能共創更好的台灣。

國泰金表示，2025年對台灣民眾而言，是變局中逆勢前行的一年。面對全球局勢快速變化與多重挑戰，台灣社會展現高度韌性與凝聚力，穩住腳步並持續創新，讓世界再次看見台灣的實力與價值。國泰金深信動盪的時代，唯有不同世代彼此理解、互補與合作，才能持續創造改變。

國泰金表示，國泰金控跨年光雕將在今天晚間11時01分起在台北101登場，此次視覺饗宴由國泰金控攜手台北101，邀請大型光影藝術策展人馮建彰與FREES團隊共同打造。

為呈現台灣的多元包容，國泰金指出，光雕畫面特別穿插日、越、韓等多國語言的「BETTERTOGETHER」，象徵跨越文化與世代的深層連結。

國泰金旗下子公司國泰人壽、國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信，也分別透過光雕畫面傳遞「勇敢前行 遇見更好的自己」、「竭盡所能 所以無限可能」、「感謝彼此守護 更有力量」、「追尋夢想的路上 一起閃耀」以及「穩健向前 超越每一天」等祝福，陪伴民眾迎向2026年。