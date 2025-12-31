德國銀行大劫案 業界：台灣金庫三道防線防堵

快訊

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
台灣金融機構均依「金融機構安全維護管理辦法」設置多層防護，從硬體、科技到制度面構築「三道防線」，可有效防堵類似「地道式」犯罪。圖／兆豐銀行提供
台灣金融機構均依「金融機構安全維護管理辦法」設置多層防護，從硬體、科技到制度面構築「三道防線」,可有效防堵類似「地道式」犯罪。圖／兆豐銀行提供

近日德國蓋爾森基興發生銀行金庫遭鑽穿牆壁、損失高達數十億元的竊案，引發各國金融圈關注。對此，民營金控業者表示，台灣金融機構均依「金融機構安全維護管理辦法」設置多層防護，從硬體、科技到制度面構築「三道防線」，可有效防堵類似「地道式」犯罪。

業者指出，台灣銀行金庫並非一般水泥結構，多採用高強度混凝土與厚鋼板加固，並設有耐鑽孔設計；同時裝設高靈敏度震動與外力音頻感測器，一旦出現異常鑽孔、敲擊或切割行為，警報即刻回傳至24小時監控中心。監控層級則分為營業場所周邊、金庫外圍與金庫室內三層，搭配影像分析技術，降低死角風險。

此外，公股銀行在保管箱租用契約中，進一步明訂高於一般標準的實體安全規範。以兆豐銀行為例，若金庫或保管箱室牆面與非自用行舍接鄰，須額外包覆厚鋼板，大幅提高鑽牆難度；同時要求專員每日下班前完成「五面巡查」，逐一檢視牆面、地板與天花板是否出現破壞或侵蝕跡象。

民營銀行方面，中國信託因擁有同集團的中信保全，在實體防護上具備優勢。相關系統結合AI異常行為偵測，可在非營業時間即時辨識異常震動或聲響，並自動通報，防範長時間鑽孔入侵。

