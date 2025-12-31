證交所公布今年機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單

臺灣證券交易所為持續提升機構投資人盡職治理實務及相關資訊揭露品質，並強化機構投資人對公司治理及永續發展之正向影響，證交所組成「機構投資人盡職治理守則諮詢委員會」，建立公開評比機制，每年定期辦理盡職治理資訊揭露較佳名單評比。114年度機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單已公布於公司治理中心網站（https://cgc.twse.com.tw/stewardshipInfo/listCh），本年度入選名單共計國內組35家、國外組5家機構投資人。

本年度評比標準分為第一構面「政策與遵循聲明」及第二構面「實務與揭露」，合計三十項指標。第一構面包含盡職治理政策、利益衝突政策及投票政策之揭露完整性；第二構面則涵蓋盡職治理報告要素、議合個案之執行及投票紀錄等內容。為提升評比標準之鑑別度，證交所自113年度起導入權重機制，考量多數機構投資人近年在「政策與遵循聲明」已具相當成熟度，且議合執行與投票揭露等面向為國際關注之重要議題，為促進我國盡職治理與國際接軌，114年度沿用既有權重設計，第一構面及第二構面權重分別為0.8倍及1.2倍。

證交所透過評比機制引導機構投資人持續提升資訊揭露品質，114年度評比重點亦同步精進，以回應國際永續揭露趨勢及溝通實務。觀察整體表現，多數機構投資人已逐步健全盡職治理相關政策，本年度新增「具財務重大性之ESG相關風險與機會」說明，鼓勵機構投資人於盡職治理報告中更清楚描述如何辨識、評估並納入影響投資決策與風險管理之重大永續議題。同時，為促進與國際投資人接軌，今年度亦將「英文版盡職治理遵循聲明」納入評比。證交所期盼機構投資人持續深化盡職治理實務，特別是在議合執行與揭露內容完整性、投票揭露及投票原因說明等面向持續精進，提升資訊揭露透明度，進一步強化我國資本市場的健全發展。

114年度機構投資人盡職治理資訊揭露較佳評比結果，展現機構投資人對盡職治理之重視，以及對提升資訊揭露品質的積極作為。為促進市場正向循環，證交所預計於115年第一季舉辦盡職治理資訊揭露頒獎典禮，表揚資訊揭露表現優良之機構投資人，並將持續透過宣導、發布揭露建議與較佳案例等方式，促進標竿學習與良性競爭，協助提升我國資本市場國際競爭力。