Fed決策罕見拉鋸 新台幣匯價早盤開貶走升

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
新台幣示意圖。圖／Ingimage
新台幣示意圖。圖／Ingimage

外資昨天買超台股，增添市場的動盪氛圍下偏樂觀，今早新台幣匯價以31.43元開盤，小貶0.2分，但隨即就轉貶為升，早盤再升破31.4元。早盤震盪區間在31.438~31.378元間。

⭐2025總回顧

美國聯準會（Fed）最新公布的12月貨幣政策會議紀錄顯示，決策過程較市場原先預期更為拉鋸，官員內部對勞動市場支撐需求與通膨風險是否仍偏高出現明顯歧見。市場普遍解讀，在不確定性仍高的情況下，聯準會1月會議按兵不動的機率大幅升高。

會議紀錄公布後，芝商所 FedWatch 工具顯示，市場預期聯準會1月維持利率不變的機率已升至85%。此外，最新利率預期點陣圖顯示，官員普遍預測2026年僅會降息一次，政策前景仍高度依賴後續經濟數據表現。

匯銀分析，今天封關，只要外資持續買超，新台幣就還有進一步走升的空間，但收盤價仍要看「老大」的態度。

市場 美國聯準會 新台幣

