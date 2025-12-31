快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

新台幣匯價昨（30）日以31.428元作收，小升2.2分，成交量萎縮至10.43億美元。外資昨日在台股買超44.7億元，新台幣匯價下午盤一度升近1角，達31.36元， 尾盤央行進場調節，匯價終場小升，升幅0.07%。

受中國大陸軍演地緣政治風險，以及美股收低，昨日台股早盤下跌逾百點，不過匯市反應相對冷靜，新台幣匯價不貶反升，以31.44元開盤，小升1分；下午盤外資匯人款再現，盤中最高一度觸及31.36元，升值9分，顯示資金未出現明顯恐慌性撤離。

回顧歷次大陸對台軍演經驗，新台幣匯價多呈「短線偏貶、但不易失控」特性，波動多屬事件型衝擊，而非結構性走貶。

今日匯市將迎來年底封關，市場普遍預期，在央行調節與資金流動相對平穩下，新台幣匯價可望在31.5元附近，為今年畫下句點。展望2026年，市場預期匯價區間在29~32元間盤整。

