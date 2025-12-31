央行反駁經濟學人 房價漲 利率非單一因素

《經濟學人》指稱台灣央行長期壓低新台幣匯率，也導致房價上漲。央行昨（30）日對此強調，房市受利率、所得、土地供給、投資行為等多重因素影響，利率並非單一因素。

央行指出，2020年至今，央行七度調整選擇性信用管制措施，抑制資金過度流向不動產，房市漲勢與交易量已有降溫，民眾對房價上漲預期心理趨緩，政策成效逐漸顯現。

經濟學人點出「台灣病」問題，指台灣經濟在數據亮眼的表象下，存在嚴重內部失衡，核心問題是央行長期壓低新台幣匯率，導致國內民眾感受不到富裕、薪資停滯、房價高漲，造成數字繁榮體感停滯的矛盾現象。

針對房市部分，央行多次強調，房價不只看匯率單一因素，而是跨部會議題。