快訊

曹西平未婚原因曝光！狄鶯直球問「你是GAY嗎」暗戀她長達30年

央行反駁經濟學人 房價漲 利率非單一因素

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

《經濟學人》指稱台灣央行長期壓低新台幣匯率，也導致房價上漲。央行昨（30）日對此強調，房市受利率、所得、土地供給、投資行為等多重因素影響，利率並非單一因素。

⭐2025總回顧

央行指出，2020年至今，央行七度調整選擇性信用管制措施，抑制資金過度流向不動產，房市漲勢與交易量已有降溫，民眾對房價上漲預期心理趨緩，政策成效逐漸顯現。

經濟學人點出「台灣病」問題，指台灣經濟在數據亮眼的表象下，存在嚴重內部失衡，核心問題是央行長期壓低新台幣匯率，導致國內民眾感受不到富裕、薪資停滯、房價高漲，造成數字繁榮體感停滯的矛盾現象。

針對房市部分，央行多次強調，房價不只看匯率單一因素，而是跨部會議題。

台幣匯率 央行 房價

延伸閱讀

im.B狂吸金83億元！主嫌曾耀鋒判關13年、女友張淑芬9年半定讞

韓虎嘯餐飲集團欠勞健保費783萬元 21個商標將拍賣

台東天后宮土地被「借用」超過半世紀 今天取回全部所有權

距美軍基地僅20公里！中資買日小島土地 島民自救發起募資買回

相關新聞

反駁經濟學人「台灣病」論述 央行：未刻意壓低台幣匯率

《經濟學人》日前報導台灣央行長期壓低新台幣匯率，帶來「台灣病」隱憂，中央銀行繼日前發布澄清後，昨（30）日再以英文書面提...

壽險11月財報 站上三高 法人：本月須提存三成獲利…股價、配息承壓

壽險業11月財報站上高點。金管會統計，11月壽險業賺421億元，寫史上同期新高，淨值攀升到近2.81兆元，外價金餘額5,...

壽險業兩招降低資產錯配風險

壽險業長期面臨資產與負債幣別錯配問題，新台幣匯率波動升高相關風險成為今年市場最關注焦點。業界估計，目前壽險業整體仍存在高...

外幣保單保費占比衝高 投資型、利變型、分紅保單買氣熱

投資型、利變型和分紅保單買氣佳，帶動外幣保單新契約保費占整體比重再上升。金管會統計，壽險業今年截至10月底，累計外幣保單...

凱基金愛才 表彰資深員工

歲末年終之際，凱基金控在集團總部舉行「資深員工年資獎表揚典禮」，現場聚集85位服務年資滿20年以上的資深同仁，由董事長王...

接連爆發四行員 A 錢... 上海商銀挨罰1,200萬元

上海商銀接連爆發四名行員A錢案，涉案金額達2,560萬元，有一位作案時間長達九年，另一位更僅僅入職七個月。銀行局副局長王...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。