明年起接軌兩新制 聚焦壽險業

經濟日報／ 記者黃于庭廖珮君／台北報導

金管會昨（30）日公布2026年1月將上路的金融業新制，聚焦壽險業接軌IFRS 17和ICS，因應兩項新制，未來保險商品設計將朝向保障型商品與「去長期保證化」方向發展。

保險局副局長蔡火炎表示，明年元旦起保險業將實施IFRS 17及ICS，IFRS 17採公允價值衡量保險負債，將在保險業負債評估產生結構性影響，有助財報表達更貼近實質經營績效，預期可促使業者加強資產負債管理（ALM），提高保障型商品銷售，回歸保險服務的核心價值。

其次，ICS推動目的是促進監理制度升級，保險業規模因曝險樣態差距甚大，新制複雜度遠大於舊有的RBC制度，加上近期美國關稅導致環境劇烈波動，增加新制設計難度，為解決難題，金管會發布四階段調適措施引導業者建立穩健的經營文化，預期將提升業者的財務體質並維護金融市場安定。

蔡火炎指出，實施上述二項制度，主要是促使業者重視保險商品策略調整與利潤結構，未來業者將會推動更具實質保障價值的保險商品。

他表示，考量到長期保證對於保險公司的負擔過重，部分長期保證可能會被消除，朝「去長期保證化」發展，不過，由於去長期保證化會牽涉到很多利害關係人，仍然需要持續溝通。至於對保戶的影響，短期內商品形態應不會與現在有太大差異。

證期局有六項新制將於元旦上路，包括上市櫃公司股東會議事手冊和年報申報時程提前、大型上市櫃公司須於年報中揭露永續相關資訊等。

