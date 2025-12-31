快訊

壽險11月財報 站上三高 法人：本月須提存三成獲利…股價、配息承壓

經濟日報／ 記者廖珮君黃于庭／台北報導
金管會統計，11月壽險業賺421億元，寫史上同期新高，淨值攀升到近2.81兆元。聯合報系資料照
壽險業11月財報站上高點。金管會統計，11月壽險業賺421億元，寫史上同期新高，淨值攀升到近2.81兆元，外價金餘額5,138億元，同刷史上新高。

但法人示警，12月須一次提存全年三成獲利，美債長天期殖利率高居4%盤旋，年底獲利與淨值恐回落，壽險股價與配息前景承壓。

壽險業近年獲利與淨值
金管會指出，11月獲利月減9.3%，主因是股市回檔，使淨投資利益月減9%至1,278億元，抵銷了承保損失縮減。

但市場更聚焦12月。依規定，12家申請釋出責準金的壽險業者，須在12月一次提存全年30%獲利轉入外價金，單月恐吞噬全年約三分之一獲利。

市場估算，全年獲利可能由前11月的1,801億元，回落至約1,500億元，淨值也將從近2.81兆元的高峰回落。

法人也說，即便12月美國降息，但美國10年期及30年期公債殖利率又緩步回升逾4%，也不利壽險長天期債券評價及年底其他權益評價水準，恐影響壽險金控2026年配息水準。

2026年接軌IFRS17後，因負債採現時利率，淨值波動將加大，另CSM（合約利潤）及獲利水準也較具不確定性，短期將影響壽險股表現。

金管會公布壽險業獲利、淨值和避險成本。11月底壽險業淨值2兆8,099億元寫史上新高，月增76億元，月增額是近半年低點，主因是11月台股回檔，使壽險業金融資產評價利益月減389億元，其中以「覆蓋法」重分類其他綜合損益減少309億元最多，使淨值增額趨緩。

股市逆風，但台幣貶值，壽險業迎匯市順風，加上13家壽險業都採用外價金新制，「晴天儲糧」使外價金水位攀升到5,138億元的史上新高，壽險業也改採「低度」做避險操作。

11月底避險比例59%與上月相當，搭配避險工具CS與NDF年化成本持低檔，使避險工具成本降到186億元的近三年低點。前波低點是2022年10月的161億元。

據金管會統計，11月台幣兌美元貶值2.1%，若不避險，壽險業海外投資單月出現3,028億元兌換利益，再扣除避險工具契約、及186億元避險成本，並提存1,293億元外匯準備金後，最終淨匯兌損失僅242億元是近八個月低點。

壽險11月財報 站上三高 法人：本月須提存三成獲利…股價、配息承壓

