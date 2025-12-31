快訊

壽險業11月淨值與外價金餘額 雙創歷史新高

中央社／ 台北30日電

新台幣11月單月匯率重貶2.09%，金管會統計顯示，帶動壽險業11月底外匯價格變動準備金餘額單月大增1293億元至5138億元，首度突破5000億元，壽險業11月淨值也增至2兆8099億元，外價金餘額、淨值雙雙創下歷史新高。

金管會今天公布11月保險業損益、淨值，以及兌換損益與避險情形。

金管會統計顯示，保險業前11月稅前盈餘2138億元，其中壽險業稅前盈餘1801億元，年減1462億元或44.8%。金管會保險局副局長蔡火炎表示，主要原因是業務承保利益增加2970億元，財務投資利益減少4344億元，營業費用增加74億元所致。

產險業前11月稅前盈餘337億元，年增87億元或34.8%，蔡火炎指出，主要原因業務承保利益增加95億元，財務投資利益增加1億元，其他營業利益減少7億元，以及業務費用增加3億元。

如果完全不避險下，蔡火炎說明，壽險業11月兌換損益為3028億元，由於整體壽險業11月避險比率59.03%，壽險業11月避險工具損益為負1791億元，11月避險工具換匯成本僅186億元，創下2022年11月以來新低。

新台幣11月貶值2.09%，蔡火炎指出，外匯價格變動準備金餘額增加1293億元至5138億元，創下史上新高，合計壽險業整體11月淨匯兌損失為242億元，創下8個月新低。

根據金管會統計，保險業業主權益（淨值）11月底為2兆9803億元，較去年同期增加1997億元或7.2%。其中，壽險業淨值為2兆8099億元，較去年同期增加1792億元或6.8%，改寫史上新高；產險業淨值為1704億元，較去年同期增加205億元或13.7%。

金管會今天也同步公布壽險業截至10月底外幣保險商品銷售情形。壽險業截至10月底，外幣保險商品新契約保費收入折合約新台幣3404.54億元，創下3年同期新高，其中，投資型保險折合約560.82億元，年增46%，傳統型保險折合約2843.72億元，年增41%。

觀察美元外幣保單表現，今年前10月美元保單新契約保費收入為107.70億美元，年增48%。蔡火炎指出，銀行加強跟通路合作，推出美元投資型商品，帶動美元投資型保單新契約保費為17.11億美元、年增6成，加上美元利變型保單、分紅保單帶動買氣，推升美元傳統型保單新契約保費90.59億美元、年增46%。

反駁經濟學人「台灣病」論述 央行：未刻意壓低台幣匯率

《經濟學人》日前報導台灣央行長期壓低新台幣匯率，帶來「台灣病」隱憂，中央銀行繼日前發布澄清後，昨（30）日再以英文書面提...

壽險11月財報 站上三高 法人：本月須提存三成獲利…股價、配息承壓

壽險業11月財報站上高點。金管會統計，11月壽險業賺421億元，寫史上同期新高，淨值攀升到近2.81兆元，外價金餘額5,...

壽險業兩招降低資產錯配風險

壽險業長期面臨資產與負債幣別錯配問題，新台幣匯率波動升高相關風險成為今年市場最關注焦點。業界估計，目前壽險業整體仍存在高...

外幣保單保費占比衝高 投資型、利變型、分紅保單買氣熱

投資型、利變型和分紅保單買氣佳，帶動外幣保單新契約保費占整體比重再上升。金管會統計，壽險業今年截至10月底，累計外幣保單...

凱基金愛才 表彰資深員工

歲末年終之際，凱基金控在集團總部舉行「資深員工年資獎表揚典禮」，現場聚集85位服務年資滿20年以上的資深同仁，由董事長王...

接連爆發四行員 A 錢... 上海商銀挨罰1,200萬元

上海商銀接連爆發四名行員A錢案，涉案金額達2,560萬元，有一位作案時間長達九年，另一位更僅僅入職七個月。銀行局副局長王...

