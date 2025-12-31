壽險業11月淨值與外價金餘額 雙創歷史新高

新台幣11月單月匯率重貶2.09%，金管會統計顯示，帶動壽險業11月底外匯價格變動準備金餘額單月大增1293億元至5138億元，首度突破5000億元，壽險業11月淨值也增至2兆8099億元，外價金餘額、淨值雙雙創下歷史新高。

金管會今天公布11月保險業損益、淨值，以及兌換損益與避險情形。

金管會統計顯示，保險業前11月稅前盈餘2138億元，其中壽險業稅前盈餘1801億元，年減1462億元或44.8%。金管會保險局副局長蔡火炎表示，主要原因是業務承保利益增加2970億元，財務投資利益減少4344億元，營業費用增加74億元所致。

產險業前11月稅前盈餘337億元，年增87億元或34.8%，蔡火炎指出，主要原因業務承保利益增加95億元，財務投資利益增加1億元，其他營業利益減少7億元，以及業務費用增加3億元。

如果完全不避險下，蔡火炎說明，壽險業11月兌換損益為3028億元，由於整體壽險業11月避險比率59.03%，壽險業11月避險工具損益為負1791億元，11月避險工具換匯成本僅186億元，創下2022年11月以來新低。

新台幣11月貶值2.09%，蔡火炎指出，外匯價格變動準備金餘額增加1293億元至5138億元，創下史上新高，合計壽險業整體11月淨匯兌損失為242億元，創下8個月新低。

根據金管會統計，保險業業主權益（淨值）11月底為2兆9803億元，較去年同期增加1997億元或7.2%。其中，壽險業淨值為2兆8099億元，較去年同期增加1792億元或6.8%，改寫史上新高；產險業淨值為1704億元，較去年同期增加205億元或13.7%。

金管會今天也同步公布壽險業截至10月底外幣保險商品銷售情形。壽險業截至10月底，外幣保險商品新契約保費收入折合約新台幣3404.54億元，創下3年同期新高，其中，投資型保險折合約560.82億元，年增46%，傳統型保險折合約2843.72億元，年增41%。

觀察美元外幣保單表現，今年前10月美元保單新契約保費收入為107.70億美元，年增48%。蔡火炎指出，銀行加強跟通路合作，推出美元投資型商品，帶動美元投資型保單新契約保費為17.11億美元、年增6成，加上美元利變型保單、分紅保單帶動買氣，推升美元傳統型保單新契約保費90.59億美元、年增46%。