凱基金愛才 表彰資深員工

經濟日報／ 記者葉佳華／台北報導
凱基金控集團舉辦「資深員工年資獎表揚典禮」表揚服務年資滿20年以上的資深同仁，由董事長王銘陽（後排右六）與總經理楊文鈞（後排右四）授獎。凱基金控／提供
歲末年終之際，凱基金控（2883）在集團總部舉行「資深員工年資獎表揚典禮」，現場聚集85位服務年資滿20年以上的資深同仁，由董事長王銘陽與總經理楊文鈞授獎。典禮中，一名服務滿40年的同仁成為全場焦點。現場氣氛溫馨感人，充分展現凱基金控長年累積的團隊情誼與向心力。

凱基金控表示，資深同仁一路陪伴公司走過不同階段，無論市場環境如何更迭，始終堅守崗位、發揮專業，成為公司穩定前行的重要力量，他們不只見證公司發展的每個關鍵時刻，更以行動形塑企業文化，是支撐集團壯大的關鍵基石，藉由這次表揚，凱基金控向長期付出與奉獻的同仁表達感謝，也期許這份精神能持續傳承。

回顧職涯歷程，有資深同仁分享，公司提供多元且彈性的發展舞台，讓每次職務轉換都成為自我挑戰、累積實力的機會；也有同仁回憶，從早期紙本作業到如今全面數位化，自己參與無數轉型專案，每項成果背後都是團隊合作的結晶；也有同仁提到，能夠長期留任，關鍵在於公司重視學習與成長，讓工作始終保有溫度與成就感。

多名資深同仁不約而同點出，團隊合作與企業文化重要性；穩定薪酬制度、清晰職涯方向都讓同仁能安心投入、一再精進，成為凱基金控打造學習型組織與友善職場最佳寫照。

凱基金控指出，人才是企業最重要資產，多年來推動完善人才培育與留任機制，提供具競爭力薪酬與多元福利，並致力營造多元、公平、共融的工作環境。從領先同業推出生日假、延長全薪產假十周，到提供四天全薪志工假、彈性工作制度，以及員工信託持股計畫，以行動支持員工職涯發展與生活平衡。

身心健康照護方面，凱基金控也提供優於法令的健康檢查與全薪健檢假，並導入EAP員工協助方案，涵蓋心理與法律專業諮詢；同時落實職場性別平等，目前女性主管比例已達五成。展望未來，凱基金控將持續建構共融與成長工作環境，與同仁共同實踐永續發展，成就企業與人才雙贏目標。

