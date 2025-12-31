國泰金程淑芬轉任資深顧問

國泰金控（2882）昨（30）日發布重大訊息指出，因職務調整需求，原國泰金控資深副總經理、投資長程淑芬將卸下該職，生效日為2026年1月1日。國泰金控表示，程淑芬後續將轉聘為資深顧問，繼續為國泰金控服務。

國泰金控表示，程淑芬將轉聘為資深顧問，公司將持續借重其專業長才，代表公司與國際組織互動，協助指導永續、責任投資、經濟研究等領域，為公司帶來貢獻與產業影響力。

另有關國泰金控投資長是否會有新任人選，國泰金控指出，因程淑芬轉聘資深顧問身份，在「責任投資」領域可借重其豐厚的經驗，以資深顧問身份進行指導，因此目前尚未針對該職務有新的安排。

至於程淑芬卸任投資長的原因，據了解為個人因素，國泰金控並未進一步說明。

程淑芬畢業於美國舊金山金門大學財務銀行碩士，於2012年接任國泰金控投資長，帶領國泰成立台灣第一個責任投資小組，持續研究國際責任投資作為，並關注全球ESG相關議題，自願遵循聯合國責任投資原則（PRI），將高風險產業、國家列為不可投資名單，並將ESG納入投資流程，善盡永續投資理念，更於2018年成立氣候變遷相關財務揭露工作小組，落實氣候風險管理。

程淑芬的另一項職責是經濟研究，包含掌理台灣和全球總體經濟、金融市場及重要產業的研究。明年起，即使程淑芬轉換職稱，仍持續在原先的領域發揮所長。