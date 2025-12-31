外幣保單保費占比衝高 投資型、利變型、分紅保單買氣熱

投資型、利變型和分紅保單買氣佳，帶動外幣保單新契約保費占整體比重再上升。金管會統計，壽險業今年截至10月底，累計外幣保單新契約保費收入約3,404.54億元，占整體新契約比重約41.46％，超越去年同期的36.78％。其中投資型保單約560.82億元，年成長46％，傳統型保單約2,843.72億元，年成長41％。

保險局統計，今年前十月外幣保單累計新契約保費收入，占整體新契約比重約41.46％，2019至2024年同期占比則分別為39.15％、53.46％、57.22％、57.97％、39.58％及36.78％，且無論外幣投資型或傳統型保單都呈現年成長，顯示今年外幣保單買氣有升溫趨勢。

保險局副局長蔡火炎分析，外幣投資型保單新契約保費方面，美元保單是壽險公司今年前十月新契約保費為17.11億美元（約新台幣536.14億元），主因是銷售策略的重點商品之一，壽險業者與銀行通路合作推出美元投資型新商品，因此較去年同期成長60％，若以單月比較，10月全球股市走強，民眾對於投資型保單的購買意願提高，因此新契約保費也較9月有上升趨勢。

澳幣投資型保單則呈現衰退38％，僅0.95億澳元（約新台幣19.94億元），主因是市場波動削弱投資人對於澳幣資產的信任；人民幣保單受惠於大陸股市表現回溫，新契約保費約1.07億人民幣（約新台幣4.79億元），年成長達55％。

蔡火炎指出，外幣傳統型保單新契約保費方面，美元保單貢獻度最高，壽險業者推出美元利變型保單與分紅保單帶動買氣，累計新契約保費達90.59億美元（約新台幣2,837.65億元），年成長46％，10月也因銷售動能提升，新契約保費收入較9月呈現成長趨勢。