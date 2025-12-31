壽險業兩招降低資產錯配風險

壽險業長期面臨資產與負債幣別錯配問題，新台幣匯率波動升高相關風險成為今年市場最關注焦點。業界估計，目前壽險業整體仍存在高達約4,600億美元的貨幣錯配部位，當新台幣快速升值，對財務報表恐出現顯著衝擊。今年5月新台幣急升引發壽險業匯損，即被視為重要警訊。

面對潛在的不定時炸彈，國內大型壽險公司已陸續啟動中長期調整計畫，從投資配置與商品策略兩大方向同步著手，逐步降低資產錯配風險。其中，「錢留台灣」成為核心策略之一，透過將新台幣保單收進的資金，優先投資於新台幣計價資產，以縮小幣別落差。在投資面上，壽險公司近年持續提高國內投資比重，配置標的包括新台幣債券、政府公共建設、不動產，以及房貸等台幣放款。此舉不僅有助於改善幣別錯配問題，也能支持國內經濟發展，兼顧資產安全性與政策目標。部分壽險公司亦明確對外揭示擴大台灣投資的具體時程與金額，以穩定市場預期。以中華郵政為例，日前即宣布，規劃於2026年增加投資新台幣500億元的台灣公債，以及200億元的台股部位，顯示大型機構正以實際行動回應匯率與資產配置風險。

商品策略方面，壽險業則持續強化外幣保單銷售，以稀釋整體幣別錯配比例。業者指出，外幣保單所收取的保費，將直接投入相對應的外幣資產，例如美元債券，使資產與負債在幣別上形成匹配，降低匯率波動對損益的影響。