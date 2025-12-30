金管會公布明年8項新制將上路 壽險業迎接大轉型

金管會30日公布2026年一月份將上路的金融業新制，其中證期局有6項，聚焦在各業別的永續揭露規範、上市櫃公司年報申報時程和股東會電子化服務等，保險局2項則都聚焦於壽險業接軌國際財務報導準則第17號（IFRS 17）保險合約會計和新一代清償能力制度（ICS），因應兩項新制的改變，未來保險商品設計將朝向保障型商品與「去長期保證化」方向發展。

保險局副局長蔡火炎表示，明年元旦起保險業將實施IFRS 17及ICS，IFRS 17採公允價值衡量保險負債，將在保險業負債評估產生結構性影響，有助財報表達更貼近實質經營績效，預期可促使業者加強資產負債管理（ALM），提高保障型商品銷售，回歸保險服務的核心價值。

其次，ICS推動目的則是促進監理制度的升級，保險業規模因曝險樣態差距甚大，新制複雜度遠大於舊有的RBC制度，加上近期美國關稅導致環境劇烈波動，增加新制的設計難度，為解決難題，金管會發布四階段調適措施引導業者建立穩健的經營文化，預期將提升業者的財務體質並維護金融市場安定。

蔡火炎說，實施上述二項制度主要是促使業者重視保險商品策略調整與利潤結構，未來業者會推動更具實質保障價值的保險商品，考量到長期保證對於保險公司的負擔過重，部分長期保證可能會被消除，朝「去長期保證化」發展，不過，由於去長期保證化會牽涉到很多利害關係人，仍需持續溝通。至於對保戶的影響，短期內商品形態應不會與現在有太大差異。

證期局有6項新制將於元旦上路，副局長黃仲豪表示，一是上市櫃公司股東會議事手冊和年報申報時程提前，股東會議事手冊和年報申報時程由原本的會前21天、7天，分別改為前30天和40天，讓股東更早掌握相關資訊；二是明年起，大型上市櫃公司須於年報中揭露永續相關資訊，首波適用對象為實收資本額100億元以上的上市公司，共約125家，其餘上市櫃公司依資本額規模分階段適用。

三是上市櫃證券商和期貨商也要同步依照實收資本額分階段於財報中揭露永續資訊，首波為9家券商適用；四是明年3月31日起，股東會紀念品可採電子化方式發放，透過集保公司建置的電子平台，在完成電子投票後，線上領取票券等紀念品；五是5月1日起，上市櫃公司實施庫藏股時，原本的書面申報將改為電子化申報；六是公開發行公司於申報財報時，全面改採電子檔案上傳。