快訊

父住院女兒從未探望…死後秒辦繼承 律師曝父生前做對2事：判定失權

疑棄保潛逃？三灣前鄉長温志強一審重判499年 苗栗地院：汲取經驗精進

共軍無人機空拍台北101？國防部：共機未進24海浬 明顯認知作戰

金管會公布明年8項新制將上路 壽險業迎接大轉型

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
金管會。圖／本報資料照片
金管會。圖／本報資料照片

金管會30日公布2026年一月份將上路的金融業新制，其中證期局有6項，聚焦在各業別的永續揭露規範、上市櫃公司年報申報時程和股東會電子化服務等，保險局2項則都聚焦於壽險業接軌國際財務報導準則第17號（IFRS 17）保險合約會計和新一代清償能力制度（ICS），因應兩項新制的改變，未來保險商品設計將朝向保障型商品與「去長期保證化」方向發展。

⭐2025總回顧

保險局副局長蔡火炎表示，明年元旦起保險業將實施IFRS 17及ICS，IFRS 17採公允價值衡量保險負債，將在保險業負債評估產生結構性影響，有助財報表達更貼近實質經營績效，預期可促使業者加強資產負債管理（ALM），提高保障型商品銷售，回歸保險服務的核心價值。

其次，ICS推動目的則是促進監理制度的升級，保險業規模因曝險樣態差距甚大，新制複雜度遠大於舊有的RBC制度，加上近期美國關稅導致環境劇烈波動，增加新制的設計難度，為解決難題，金管會發布四階段調適措施引導業者建立穩健的經營文化，預期將提升業者的財務體質並維護金融市場安定。

蔡火炎說，實施上述二項制度主要是促使業者重視保險商品策略調整與利潤結構，未來業者會推動更具實質保障價值的保險商品，考量到長期保證對於保險公司的負擔過重，部分長期保證可能會被消除，朝「去長期保證化」發展，不過，由於去長期保證化會牽涉到很多利害關係人，仍需持續溝通。至於對保戶的影響，短期內商品形態應不會與現在有太大差異。

證期局有6項新制將於元旦上路，副局長黃仲豪表示，一是上市櫃公司股東會議事手冊和年報申報時程提前，股東會議事手冊和年報申報時程由原本的會前21天、7天，分別改為前30天和40天，讓股東更早掌握相關資訊；二是明年起，大型上市櫃公司須於年報中揭露永續相關資訊，首波適用對象為實收資本額100億元以上的上市公司，共約125家，其餘上市櫃公司依資本額規模分階段適用。

三是上市櫃證券商和期貨商也要同步依照實收資本額分階段於財報中揭露永續資訊，首波為9家券商適用；四是明年3月31日起，股東會紀念品可採電子化方式發放，透過集保公司建置的電子平台，在完成電子投票後，線上領取票券等紀念品；五是5月1日起，上市櫃公司實施庫藏股時，原本的書面申報將改為電子化申報；六是公開發行公司於申報財報時，全面改採電子檔案上傳。

保險 股東會紀念品 商品

延伸閱讀

壽險11月獲利、淨值刷高後…法人示警：高峰已過、12月恐回吐

4行員A逾2500萬元連環爆 金管會重罰「這銀行」1,200萬元

廢棄地下道就地轉型滯洪池 新北再添2處累計891噸防洪戰力

阿Sa形象升級引討論「從少女感到女人味」性感轉型前奏？

相關新聞

盜領客戶資金！他9年來冒名親人增貸「詐領金額最大」 有行員到職未滿1年就犯案

上海商銀因為4位銀行員涉及盜用客戶資金，因此不但被罰1200萬元，還被金管會要求11.77億的資本計提，其中犯案金額最大...

4行員A逾2500萬元連環爆 金管會重罰「這銀行」1,200萬元

上海商銀（5876）接連爆發四名行員A錢案，涉案金額達2,560萬元，有一位作案時間長達9年，另一位更僅僅入職七個月...

金管會公布明年8項新制將上路 壽險業迎接大轉型

金管會30日公布2026年一月份將上路的金融業新制，其中證期局有6項，聚焦在各業別的永續揭露規範、上市櫃公司年報申報時程...

金管會8大新制出爐 明年3月推股東會禮品線上領

金管會今天公布2026年8大新制，明年元旦起，全體上市櫃公司需提前上傳股東會議事手冊及年報；此外，集保公司規劃建置電子化...

金管會發布「金融資安韌性藍圖」 4年推動盼部分措施落地全面實施

AI的發展讓資安風險更複雜且隱蔽，為因應新型態資安風險，金管會發布「金融資安韌性發展藍圖」，接續自前一版金融資安行動方案...

台銀宣布完成黃金代幣化 透過區塊鏈可跨行提領黃金

台灣銀行今日宣布黃金代幣化試驗成功，驗證了「跨行鏈上黃金交易」的可行性，其中在業務模式創新上，實證團隊開發出一種新型態的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。