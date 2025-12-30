金管會8大新制出爐 明年3月推股東會禮品線上領

金管會今天公布2026年8大新制，明年元旦起，全體上市櫃公司需提前上傳股東會議事手冊及年報；此外，集保公司規劃建置電子化紀念品（eGift）平台，協助股東可線上領取超商禮券等股東會紀念品，預計明年3月底實施。

金管會今天公布2026年8大新制，其中證期局有6項，保險局有2項。

金管會證期局副局長黃仲豪說明，第1，為提升股東領取股東會紀念品的便利性與效率性，集保公司將建置eGift平台，協助股東完成電子投票後，可於線上完成領取紀念品，像是禮券、超商禮券等，預計2026年3月31日起實施。

第2，全體上市櫃公司明年元旦起，提前上傳股東會議事手冊及年報。黃仲豪指出，股東會議事手冊及年報分別從原本21天跟7天，再往前至30天跟14天，以利股東提早了解股東會內容。

黃仲豪指出，第3，上市櫃公司自2026年起分3階段接軌IFRS永續揭露準則，預計125家明年起適用；第4，上市櫃證券商及上市櫃公司的綜合證券商子公司，以及上市櫃期貨商及上市櫃公司的專營期貨商子公司，自2026年起分3階段接軌IFRS永續揭露準則。

第5，上市櫃公司買回庫藏股方式，從書面申報改採電子化申報，自2026年5月1日起實施；第6，現行公開發行公司以紙本方式申報及抄送財務報告與相關附件，為落實減碳永續目標，自2026會計年度起將改以電子檔案上傳到指定網站。

此外，保險業2026年元旦起實施2大新制，分別為實施國際財務報導準則第17號保險合約（IFRS17）與實施新一代清償能力制度。

金管會保險局副局長蔡火炎表示，目前保險負債以類似攤銷後成本的方式衡量，推動保險業接軌IFRS17後，新準則是以公允價值方式衡量保險負債，對保險業負債評估、商品結構等產生很大的影響，國際上認為IFRS17實施可讓保險業財報表達更貼近經營實質。

至於保險業新一代清償能力制度，蔡火炎進一步說明，新制度相當複雜，因此已發布4階段調適措施，預期可引導業者持續提升財務體質，落實健全經營。

外界關切保險業新制的影響，蔡火炎指出，實施IFRS 17之下，要求保險業每賣出一張保單可累積多少合約服務邊際（CSM）不能為負值，保險業會更注重商品獲利能力，為了顧及CSM，比較不會為了市場競爭，去賣虧損的合約，商品也會朝向去長期保證化方向。

蔡火炎解釋，市面上的保障型商品、利變型保單仍會持續銷售，對保戶來說，商品型態應不會有太大差異。