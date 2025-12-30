這三類保單熱銷 帶動外幣保單前10月新契約保費破3,404億元

投資型、利變型和分紅保單買氣佳，帶動外幣保單新契約保費占整體比重再上升。根據金管會統計，壽險業今年截至10月底，累計外幣保單新契約保費收入約新台幣3,404.54億元，其中投資型保單約560.82億元，年成長46％，傳統型保單約2,843.72億元，年成長41％，外幣保單新契約保費占整體新契約比重約約41.46％，超越去年同期的36.78％。

保險局統計，今年前10月外幣保單累計新契約保費收入占整體新契約比重約41.46％，2019～2024年同期占比則分別為39.15％、53.46％、57.22％、57.97％、39.58％及36.78％，且無論外幣投資型或傳統型保單都呈現年成長，顯示今年外幣保單買氣有升溫趨勢。

保險局副局長蔡火炎分析，外幣投資型保單新契約保費方面，美元保單是壽險公司今年前10月新契約保費為17.11億美元（約新台幣536.14億元），主因是銷售策略的重點商品之一，壽險業者與銀行通路合作推出美元投資型新商品，因此較去年同期成長60％，若以單月比較，10月全球股市走強，民眾對於投資型保單的購買意願提高，因此新契約保費也較9月有上升趨勢。

澳幣投資型保單則呈現衰退38％，僅0.95億澳元（約新台幣19.94億元），主因是市場波動削弱投資人對於澳幣資產的信任；人民幣保單受惠於大陸股市表現回溫，新契約保費約1.07億人民幣（約新台幣4.79億元），年成長達55％。

蔡火炎進一步指出，外幣傳統型保單新契約保費方面，美元保單貢獻度最高，壽險業者推出美元利變型保單與分紅保單帶動買氣，累計新契約保費達90.59億美元（約新台幣2,837.65億元），年成長46％，10月也因銷售動能提升，新契約保費收入較9月呈現成長趨勢。

澳幣傳統型保單新契約保費較去年同期成長7％，達1.45億澳元（約新台幣30.44億元），主因與其宣告利率高於銀行利率而具吸引力；人民幣傳統型保單受惠於業者銷售策略推動，以及銀行通路合作刺激買氣，年成長達75％，新契約保費收入達0.35億人民幣（約新台幣1.56億元）。

金管會表示，外幣保險商品之保險費、保險給付、保險單借款、費用等相關款項收付之幣別皆為外幣，受益人未來領取保險金時有可能因保單計價之外幣貶值，導致結匯為新台幣後產生匯損，提醒消費者購買時應特別注意匯率風險，同時亦應審慎評估保單保障範圍是否符合自身需求及匯率風險承受能力，以及未來是否確有外幣需求等因素納入通盤考量。

除此之外，因外幣保險商品收付幣別為特定國家貨幣，若該國發生政策劇變或經濟不穩等情形，可能對當地金融市場與匯率造成影響，進而影響保單價值與投資成果。提醒消費者購買前，應詳加瞭解投資標的國家的整體情勢，審慎評估自身風險承受能力，以確保自身權益。

金管會並呼籲，保險業銷售外幣保險商品時應瞭解及評估消費者對匯率及政治經濟等相關風險承受能力，並落實招攬人員管理、商品資訊揭露及商品適合度政策，以利本項業務穩健經營及維護消費者權益。