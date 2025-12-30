奧丁丁今年上半年營收384萬美元 明年拚支付變現全面加速

快訊

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
奧丁丁集團母公司OBOOK Holdings Inc. 公布2025年上半年財務業績。圖／奧丁丁提供
奧丁丁集團母公司OBOOK Holdings Inc.（納斯達克股票代碼：OWLS）今（30）日公布2025年上半年未經審計財報。奧丁丁表示，上半年策略重點放在完成企業級穩定幣支付所需的核心基礎建設，包括監管覆蓋、結算能力、交易處理量能與法遵架構，隨基礎建設接近完成，2026年起將進入營運加速與變現動能逐步放大的階段。

⭐2025總回顧

創辦人暨執行長王俊凱表示，2025年上半年選擇優先完成系統與合規建置，而非追求短期營收最大化，目前已觀察到企業客戶正由試點階段邁向正式營運整合，「在基礎建設型業務中，產能建置往往先於變現，我們相信現階段所奠定的基礎，已為公司自2026年起邁入營運加速期做好充分準備。」

從財務表現來看，奧丁丁母公司上半年總營收達384萬美元，較去年同期的361萬美元成長。支付服務營收為217萬美元，年增16%，主要受惠於傳統第三方支付業務持續擴張，總支付交易額（GPV）超過1.1億美元、活躍帳戶數逾4100家，支付業務占總營收比重提升至56.4%。旅宿服務營收為139萬美元，較去年同期小幅成長，主力產品OwlNest訂閱用戶超過2700名，顯示旅宿與商戶解決方案需求仍具韌性；電商平台營收則因資源策略性轉向支付基礎建設而下滑。

獲利結構方面，上半年營業成本為336萬美元，毛利48萬美元，毛利率由去年同期的15.0%降至12.5%。主要反映傳統第三方支付業務成本結構較低毛利的階段性現象，未來隨結算模式逐步轉向以自有、穩定幣原生基礎建設為核心，單位交易邊際成本可望下降，新增交易量也更有機會轉化為毛利，帶動營運槓桿效果。

財務長林瑋莉指出，剔除一次性上市相關費用後，核心營運費用與去年同期大致持平。預估隨平台使用率提升，在固定成本為主、邊際成本逐步下降的結算架構下，經濟效益可望明顯改善，營運槓桿將隨交易規模放大而逐步顯現。

整體來看，奧丁丁母公司上半年淨損391萬美元，較去年同期的535萬美元縮減27%；營運活動現金流出亦明顯下降。奧丁丁表示，現有現金部位與流動性足以支應既定策略性投資與全球擴展計畫，並將視市場條件評估加速2026年業務成長的資本配置機會。

營收 基礎建設 電商 奧丁丁

