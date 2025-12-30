國泰金控投資長程淑芬卸任轉聘資深顧問 個人因素調整職務

國泰金控（2882）投資長程淑芬卸任。據國泰金控今日重大訊息指出，原國泰金控資深副總經理、投資長程淑芬因職務調整需求，轉聘為資深顧問，生效日為2026年1月1日。

國泰金控表示，程淑芬轉聘資深顧問，將持續借重其專業長才，代表公司與國際組織互動，協助指導永續、責任投資、經濟研究等領域，為公司帶來貢獻與產業影響力。

至於新任投資長，國泰金控指出，程淑芬可在「責任投資」領域借重其經驗，利用資深顧問身份指導，新任投資長一職暫無明確安排。

據了解，程淑芬是因為個人因素調整職務。他曾任美林證券分析師，2012年轉戰國泰金擔任投資長一職，近年來對永續事務關心，也是亞洲投資人氣候變遷聯盟（AIGCC）主席。

據悉程淑芬先前提出辭呈，但因國泰金全力慰留而暫緩。