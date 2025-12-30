國泰金發布重訊 國泰世華銀行（中國）首席金融官由瞿憶文擔綱

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰金控。圖／國泰金控提供
國泰金控（2882）30日代子公司國泰世華銀行（中國）發布重訊指出，原國泰世華銀行（中國）首席金融市場官從缺，將自2026年1月1日起，由國泰世華銀行（中國）高級經理瞿憶文任職該金融交易市場主管一職。

根據國泰金控的重訊，今年3月29日，原國泰世華銀行（中國）首席金融市場關姜幼霖因個人家庭因素而申請離職生效，該職務將由瞿憶文擔任。金融交易主管主要負責資金調度、債券投資等相關管理。

國泰世華 國泰金控

相關新聞

盜領客戶資金！他9年來冒名親人增貸「詐領金額最大」 有行員到職未滿1年就犯案

上海商銀因為4位銀行員涉及盜用客戶資金，因此不但被罰1200萬元，還被金管會要求11.77億的資本計提，其中犯案金額最大...

4行員A逾2500萬元連環爆 金管會重罰「這銀行」1,200萬元

上海商銀4名行員挪用客戶款項與公款事件，累計金額達新台幣2,560萬元，金管會認為，上海商銀未完善建立並確實執行內部...

台銀宣布完成黃金代幣化 透過區塊鏈可跨行提領黃金

台灣銀行今日宣布黃金代幣化試驗成功，驗證了「跨行鏈上黃金交易」的可行性，其中在業務模式創新上，實證團隊開發出一種新型態的...

4行員挪用逾2500萬…上海商銀挨罰1200萬：依監理要求改進

金管會今天表示，上海商業儲蓄銀行不同分行發生行員挪用客戶款項或公款合計新台幣2560萬元，其中一案冒用客戶名義增貸長達8...

這三類保單熱銷 帶動外幣保單前10月新契約保費破3,404億元

投資型、利變型和分紅保單買氣佳，帶動外幣保單新契約保費占整體比重再上升。根據金管會統計，壽險業今年截至10月底，累計外幣...

奧丁丁今年上半年營收384萬美元 明年拚支付變現全面加速

奧丁丁集團母公司OBOOK Holdings Inc.（納斯達克股票代碼：OWLS）今（30）日公布2025年上半年未經...

