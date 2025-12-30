國泰金發布重訊 國泰世華銀行（中國）首席金融官由瞿憶文擔綱
國泰金控（2882）30日代子公司國泰世華銀行（中國）發布重訊指出，原國泰世華銀行（中國）首席金融市場官從缺，將自2026年1月1日起，由國泰世華銀行（中國）高級經理瞿憶文任職該金融交易市場主管一職。
2025總回顧
根據國泰金控的重訊，今年3月29日，原國泰世華銀行（中國）首席金融市場關姜幼霖因個人家庭因素而申請離職生效，該職務將由瞿憶文擔任。金融交易主管主要負責資金調度、債券投資等相關管理。
