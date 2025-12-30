國泰金控重訊宣布「投資長異動」！程淑芬轉任資深顧問
國泰金控（2882）投資長程淑芬確定卸任！國泰金控30日發布重大訊息指出，原國泰金控資深副總經理、投資長程淑芬因職務調整需求，後續將轉聘為資深顧問，繼續為國泰金控服務，生效日為2026年1月1日。
國泰金控表示，程淑芬將轉聘為資深顧問，公司將持續借重其專業長才，代表公司與國際組織互動，協助指導永續、責任投資、經濟研究等領域，為公司帶來貢獻與產業影響力。
另有關國泰金控投資長是否會有新任人選？國泰金控指出，因程淑芬轉聘資深顧問身份，在「責任投資」領域便可借重其豐厚的經驗，以資深顧問身份指導，因此目前尚未針對投資長一職有新的安排。
至於轉調職務原因，據了解為個人因素，國泰金控並無進一步透露。
