快訊

高雄左營捷運站突跳電「電梯手扶梯無法使用」 列車正常行駛

共軍對南北射擊27枚火箭彈 國防部：史上落點最接近台灣本島

大巨蛋成樂園公牛狂奔！蔡依林砸9億締造史上最狂開場 4萬人驚掉下巴

國泰金控重訊宣布「投資長異動」！程淑芬轉任資深顧問

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰金控投資長程淑芬。聯合報資料照，記者潘俊宏／攝影
國泰金控投資長程淑芬。聯合報資料照，記者潘俊宏／攝影

國泰金控（2882）投資長程淑芬確定卸任！國泰金控30日發布重大訊息指出，原國泰金控資深副總經理、投資長程淑芬因職務調整需求，後續將轉聘為資深顧問，繼續為國泰金控服務，生效日為2026年1月1日。

⭐2025總回顧

國泰金控表示，程淑芬將轉聘為資深顧問，公司將持續借重其專業長才，代表公司與國際組織互動，協助指導永續、責任投資、經濟研究等領域，為公司帶來貢獻與產業影響力。

另有關國泰金控投資長是否會有新任人選？國泰金控指出，因程淑芬轉聘資深顧問身份，在「責任投資」領域便可借重其豐厚的經驗，以資深顧問身份指導，因此目前尚未針對投資長一職有新的安排。

至於轉調職務原因，據了解為個人因素，國泰金控並無進一步透露。

國泰金控 總經理

延伸閱讀

中職／兄弟新增打擊策略、打擊機制教練 正式公布2日籍人選

即時短評／藍營市長人選遲未定 真把新北當囊中物？

今年年終領多少？國泰金調查：57%民眾預期1～3個月

12月國民經濟信心調查結果：股市樂觀及風險偏好亦走弱

相關新聞

盜領客戶資金！他9年來冒名親人增貸「詐領金額最大」 有行員到職未滿1年就犯案

上海商銀因為4位銀行員涉及盜用客戶資金，因此不但被罰1200萬元，還被金管會要求11.77億的資本計提，其中犯案金額最大...

4行員A逾2500萬元連環爆 金管會重罰「這銀行」1,200萬元

上海商銀4名行員挪用客戶款項與公款事件，累計金額達新台幣2,560萬元，金管會認為，上海商銀未完善建立並確實執行內部...

台銀宣布完成黃金代幣化 透過區塊鏈可跨行提領黃金

台灣銀行今日宣布黃金代幣化試驗成功，驗證了「跨行鏈上黃金交易」的可行性，其中在業務模式創新上，實證團隊開發出一種新型態的...

4行員挪用逾2500萬…上海商銀挨罰1200萬：依監理要求改進

金管會今天表示，上海商業儲蓄銀行不同分行發生行員挪用客戶款項或公款合計新台幣2560萬元，其中一案冒用客戶名義增貸長達8...

這三類保單熱銷 帶動外幣保單前10月新契約保費破3,404億元

投資型、利變型和分紅保單買氣佳，帶動外幣保單新契約保費占整體比重再上升。根據金管會統計，壽險業今年截至10月底，累計外幣...

奧丁丁今年上半年營收384萬美元 明年拚支付變現全面加速

奧丁丁集團母公司OBOOK Holdings Inc.（納斯達克股票代碼：OWLS）今（30）日公布2025年上半年未經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。