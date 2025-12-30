聽新聞
新台幣匯率貶值…壽險業外價金水位增加 11月底首度破5千億
金管會今日公布最新的保險業損益統計，其中，壽險業在11月受惠於當月台幣匯率貶值2.24%，及股債投資收益，單月獲利421億，今年前11月獲利1801億，合計產險業，前11月獲利2138億元。
而最受外界矚目的外價準備金變動情況，最新統計顯示，截至11月底，壽險業外匯價格變動準備金的累積餘額為5138億元，較113年底增加2942億元，由於新台幣匯率在11月貶值2.24%，也使得11月當月外價準備金受惠於匯兌利益餘額再月增1293億元。
統計也顯示，全體壽險業的平均避險比率為59.03%，而以NDF為主的避險工具換匯成本今年累計至11月底，為2736億，11月單月增加186億，增量可說為今年以來最低。
在投資收益上，最新統計也顯示，截至11月底，壽險業國外投資利益為4354億、國內投資利益5771億，扣除外價準備金提存2301億，合計投資淨利益為7824億元。
