快訊

高雄左營捷運站突跳電「電梯手扶梯無法使用」 列車正常行駛

共軍對南北射擊27枚火箭彈 國防部：史上落點最接近台灣本島

大巨蛋成樂園公牛狂奔！蔡依林砸9億締造史上最狂開場 4萬人驚掉下巴

聽新聞
0:00 / 0:00

新台幣匯率貶值…壽險業外價金水位增加 11月底首度破5千億

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
新台幣匯率貶值使壽險業外價金水位增加，11月底首度破5千億。圖／本報資料照片
新台幣匯率貶值使壽險業外價金水位增加，11月底首度破5千億。圖／本報資料照片

金管會今日公布最新的保險業損益統計，其中，壽險業在11月受惠於當月台幣匯率貶值2.24%，及股債投資收益，單月獲利421億，今年前11月獲利1801億，合計產險業，前11月獲利2138億元。

⭐2025總回顧

而最受外界矚目的外價準備金變動情況，最新統計顯示，截至11月底，壽險業外匯價格變動準備金的累積餘額為5138億元，較113年底增加2942億元，由於新台幣匯率在11月貶值2.24%，也使得11月當月外價準備金受惠於匯兌利益餘額再月增1293億元。

統計也顯示，全體壽險業的平均避險比率為59.03%，而以NDF為主的避險工具換匯成本今年累計至11月底，為2736億，11月單月增加186億，增量可說為今年以來最低。

在投資收益上，最新統計也顯示，截至11月底，壽險業國外投資利益為4354億、國內投資利益5771億，扣除外價準備金提存2301億，合計投資淨利益為7824億元。

壽險業 台幣匯率 金管會 新台幣

延伸閱讀

壽險會計制度調整 異見多

獨／保險局19日召壽險高層開會 匯率會計改制四重點曝光

壽險業首家 新壽開辦金融Fast-ID驗證服務

人脈榨光就掰了？她曝保險業務員「暗黑手段」 兩派網友掀論戰

相關新聞

盜領客戶資金！他9年來冒名親人增貸「詐領金額最大」 有行員到職未滿1年就犯案

上海商銀因為4位銀行員涉及盜用客戶資金，因此不但被罰1200萬元，還被金管會要求11.77億的資本計提，其中犯案金額最大...

4行員A逾2500萬元連環爆 金管會重罰「這銀行」1,200萬元

上海商銀4名行員挪用客戶款項與公款事件，累計金額達新台幣2,560萬元，金管會認為，上海商銀未完善建立並確實執行內部...

台銀宣布完成黃金代幣化 透過區塊鏈可跨行提領黃金

台灣銀行今日宣布黃金代幣化試驗成功，驗證了「跨行鏈上黃金交易」的可行性，其中在業務模式創新上，實證團隊開發出一種新型態的...

4行員挪用逾2500萬…上海商銀挨罰1200萬：依監理要求改進

金管會今天表示，上海商業儲蓄銀行不同分行發生行員挪用客戶款項或公款合計新台幣2560萬元，其中一案冒用客戶名義增貸長達8...

這三類保單熱銷 帶動外幣保單前10月新契約保費破3,404億元

投資型、利變型和分紅保單買氣佳，帶動外幣保單新契約保費占整體比重再上升。根據金管會統計，壽險業今年截至10月底，累計外幣...

奧丁丁今年上半年營收384萬美元 明年拚支付變現全面加速

奧丁丁集團母公司OBOOK Holdings Inc.（納斯達克股票代碼：OWLS）今（30）日公布2025年上半年未經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。