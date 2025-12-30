股匯不同調！台股開低後震盪 新台幣「連6升」收31.428元

快訊

中央社／ 台北30日電
股匯走勢分歧，台股今天開低後震盪，終場下跌103.76點；新台幣兌美元匯價走升，午後隨著外資大幅匯入，盤中最高升抵31.36元，不過央行尾盤出手調節，收盤收在31.428元，升2.2分，匯價連6升。圖／本報資料照片

股匯走勢分歧，台股今天開低後震盪，終場下跌103.76點；新台幣兌美元匯價走升，午後隨著外資大幅匯入，盤中最高升抵31.36元，不過央行尾盤出手調節，收盤收在31.428元，升2.2分，匯價連6升，台北及元太外匯市場總成交金額萎縮至10.43億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為31.44元，早盤交易清淡，在31.4元區間整理，午後隨外資熱錢匯入，最高升抵31.36元，勁揚近1角，但央行尾盤調節把價格壓低，於31.4元價位作收。

外匯交易員指出，這幾天交易量都偏低，今天在外資買超下，新台幣匯價維持緩升走勢，「央行的態度還蠻明顯」。明天留意交易量是否增加、出口商拋匯需求及外資動向，沒有意外的話，全年可順利收紅。

至於明年初新台幣走勢，外匯交易員評估，約落在31.3元至31.5元之間。

根據央行統計，美元指數下跌0.01%，主要亞幣多走升，人民幣升0.27%，新加坡幣升值0.09%、新台幣升值0.07%、日圓升值0.06%；韓元重挫0.96%。

新台幣 外匯市場 外資 央行

