台灣企銀美元活期存款 最低美金100元即可月月享增息

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
台灣企銀推出美元「外匯活期月增息專案」，客戶只需每月持續存入最低美金100元，就能享有加碼優惠利率，月月存美元，月月享增息。圖／台灣企銀提供
台灣企銀推出美元「外匯活期月增息專案」，客戶只需每月持續存入最低美金100元，就能享有加碼優惠利率，月月存美元，月月享增息。圖／台灣企銀提供

台灣企銀持續深耕外匯金融服務，自2025年12月30日起，推出美元「外匯活期月增息專案」，客戶只需每月持續存入最低美金100元，就能享有加碼優惠利率，月月存美元，月月享增息，讓美元存款自動錢滾錢，創造財富增值的機會！

客戶參加專案每月存入美元，就像往「財富寶箱」裡放金幣，只要不提前開箱，就能讓利率加碼，如以台灣企銀12月適用利率而言，從0.5%直接升等享受1.95%優利，協助客戶穩健累積外幣資產。

台灣企銀表示，美元活期月增息專案限定線上申辦，客戶只需動動手指透過網路銀行或行動銀行辦理，隨時隨地皆可完成申請，提供客戶用最輕鬆的方式，逐月累積美元活期存款餘額，享受穩健又優渥的外幣理財方式。

此外，台灣企銀更建議客戶，月增息專案搭配每週五「福企日」線上換匯活動兌換美元可享匯率減3.8分優惠，或以數位存款帳戶兌換美元，亦可享最高3.5分讓分優惠，提供客戶更划算便利的換匯選擇。

台灣企銀指出，美元活期月增息專案兼顧收益與流動性，客戶可隨時終止參與專案，資金可彈性運用，是存放緊急備用金的好選項。台灣企銀持續推出多元外匯專案，落實積極推動外幣存款服務多元化與數位化的承諾。

台灣企銀 外匯 數位 匯率

