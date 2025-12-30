怡利電砸11.6億元併購統亞電子 明日恢復交易
臺灣證券交易所公告，怡利電（2497）上市普通股及以其為標的之上市認購(售)權證自31日起恢復交易。
⭐2025總回顧
證交所表示，怡利電子工業股份有限公司已於12月30日公布暫停交易事由之相關重大訊息，其上市普通股自12月31日起恢復交易，以其為標的之上市認購(售)權證亦同時恢復交易。
怡利電今日在重訊記者會上指出，董事會通過以每股116元溢價，總交易金額11.6億元取得統亞電子科技100%股權，積極跨足二輪、特殊交通工具與無人機電子及精密組件領域。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言