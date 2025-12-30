怡利電砸11.6億元併購統亞電子 明日恢復交易

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

臺灣證券交易所公告，怡利電（2497）上市普通股及以其為標的之上市認購(售)權證自31日起恢復交易。

證交所表示，怡利電子工業股份有限公司已於12月30日公布暫停交易事由之相關重大訊息，其上市普通股自12月31日起恢復交易，以其為標的之上市認購(售)權證亦同時恢復交易。

怡利電今日在重訊記者會上指出，董事會通過以每股116元溢價，總交易金額11.6億元取得統亞電子科技100%股權，積極跨足二輪、特殊交通工具與無人機電子及精密組件領域。

