聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
美元保單買氣回籠，外幣保單新契約保費收入占比年增近5個百分點。圖／本報資料照片
美元保單買氣回籠，外幣保單新契約保費收入占比年增近5個百分點。圖／本報資料照片

外幣保單的新契約保費收入，今年截至10月底為41.46%，比去年同期36.78%多出近5個百分點，此外，112年同期為39.58%，111年57.97%、110年57.22%、109年53.46% 108 年39.15%，顯見外幣保單買氣已有一定回升，尤其是美元保單。

保險局副局長蔡火炎指出，美元保單買氣回籠，和公司銷售策略有關， 包括和銀行通路合作銷售投資型新商品，全球股市走強使投資型保單都帶動購買意願提高，而且發現10月買氣比9月更高。

蔡火炎也表示，不只投資型保單，美元利變和分紅保單的推出，也將帶動買氣。不過另一方面，由於投資人對澳幣資產信心不足，因此銷售疲弱。

