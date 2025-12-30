地方創生新篇章 台灣地方創生基金會四週年生日趴

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
2026 年台灣地方創生基金會將持續攜手玉山銀行、緯創資通、台新新光金控、公益平台基金會等企業與平台夥伴，深化合作、擴大影響力。（圖:信義房屋提供）
台灣地方創生基金會於 12 月 26 日舉辦四週年生日派對，現場齊聚來自政府部門、各界產業夥伴及媒體代表，300 位嘉賓共襄盛舉。所有與會來賓皆收到一份來自地方的專屬伴手禮，禮物內容雖各有不同，卻都來自基金會平台上的地方創生團隊。這些團隊以家鄉為起點，將在地的人文、風土與產業特色，轉化為獨一無二的創生產品，讓嘉賓在帶回伴手禮的同時，也把地方的故事一併帶回家。

今年活動的開場表演以「地方的聲音」為主題，呼應基金會2025年持續擴展行動半徑，走進地方、走進社區，讓地方真正站上舞台。首先由基金會新任南區董事，攜手南迴永續旅行聯盟的夥伴，帶來排灣族、阿美族與魯凱族的古謠演出，象徵基金會平台上來自各地的地方創生夥伴之間，彼此連結、陪伴與互相扶持。隨後，十鼓擊樂團以台南府城經典的「答嘴鼓」演出，帶領現場賓客走進台灣語言與日常生活的節奏；深刻且動人的兩組表演為活動揭開序幕，也讓大家感受到基金會的動能。

基金會董事長陳美伶感謝企業夥伴、地方政府以及地創團隊的共同努力，與基金會攜手持續深化地方、活化地方，她也表示：「基金會接下來將帶領團隊學習把階段成果落實為影響力報告，讓熱情走向實證，讓更多人理解地方創生的影響力與其必要性。」信義集團創辦人暨基金會發起人周俊吉則指出：「地方創生不只是到地方投資，真正的地方創生，是善用在地物產、串連地方人才，讓產業在地方裡活絡起來，讓價值在土地上持續累積，最終回饋給地方本身，而這正是我們在做的事。」

活動最後，地方創生團隊上台齊唱生日快樂歌為四週年慶畫下溫暖而充滿期待的句點。2026 年台灣地方創生基金會將持續攜手玉山銀行、緯創資通、台新新光金控、公益平台基金會等企業與平台夥伴，深化合作、擴大影響力，為台灣地方的繁榮持續努力，共同朝向「零偏鄉」的未來邁進。

信義企業集團創辦人暨台灣地方創生基金會發起人周俊吉則表示，真正的地方創生，是善用在地物產、串連地方人才，讓產業在地方裡活絡起來。（圖:信義房屋提供）
台灣地方創生基金會董事長陳美伶表示，基金會接下來將帶領團隊學習把階段成果落實為影響力報告。（圖:信義房屋提供）
