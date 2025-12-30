盜領客戶資金！他9年來冒名親人增貸「詐領金額最大」 有行員到職未滿1年就犯案

上海商銀因為4位銀行員涉及盜用客戶資金，因此不但被罰1200萬元，還被金管會要求11.77億的資本計提，其中犯案金額最大的一位行員，竟然冒用自己親人所開立的數位帳戶來增貸，取得逾2300萬元不法金額，在4人涉案2560萬元裡，占比高達9成，而另一位行員，竟然才成為上海商銀行員不到9個月就犯案。

這也是繼113年的國泰世華銀被施以資本計提處分之後，再有銀行被施以資本計提處分，這四位涉案行員，都已被解職，並被追回不法的金額。

金管會銀行局副局長王允中說，連續這麼多行員舞弊，顯示這家銀行螺絲鬆了，亦有參考其他銀行裁罰金額，因此決定裁罰1200萬元，並要求資本計提。

在數位金融部的陳員2300多萬，104年3月至112年12月，長達9年時間數度犯案，對此上海商銀113年3月27日已報重大偶發，銀行也從當時開始查核，陳員由於投資失利，以本身為親人的客戶的名義進行增貸之後挪用。

郝員為113年9月，單次犯案8.5萬元，日中結帳之後沒有依規定，把小銀箱交給分行其他人複點，而且盜用覆點人員印章，動機為賺取利息，把A來的錢以高利再借出，形同盜領資金之後去放高利貸。其中，郝姓行員因為小額交易頻繁，上海商銀還進行STR的反洗錢申報，並在113年10月通報重大偶發。

林姓行員113年才進上海商銀，但卻在113年9月盜領200多萬，他是已完成小銀箱的覆點程序，卻還能再從中抽現金，顯見中間現金送往出納及金庫過程中出了問題；林姓行員是由於投資虛幣虧損，亦有向民間融資公司虧損，上海商銀114年3月通報重大偶發，有7位受害人。

廖姓行員是由於急需週轉金，114年5月單次犯案，挪用3萬元，由兌換外幣的客戶反應，銀行調查之後發現，主要透過把轉帳金額的傳票金額多打（5萬打成8萬，3萬元自己收掉），這些行員都是獨立犯案，在114年5月通報重大偶發。