快訊

盜領客戶資金…他9年來冒名親人增貸「詐領金額最大」 有行員到職未滿1年就犯案

「網紅老師」大舉任教中小學！她憂教學品質下降 第一線教師無奈曝現況

日職／誰來補有原航平175局缺口？日媒直言徐若熙充滿未知數

聽新聞
0:00 / 0:00

盜領客戶資金！他9年來冒名親人增貸「詐領金額最大」 有行員到職未滿1年就犯案

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
銀行員竟然9年來冒名親人增貸詐領逾2300萬，還有行員進銀行不到9個月就犯案。圖／本報資料照片
銀行員竟然9年來冒名親人增貸詐領逾2300萬，還有行員進銀行不到9個月就犯案。圖／本報資料照片

上海商銀因為4位銀行員涉及盜用客戶資金，因此不但被罰1200萬元，還被金管會要求11.77億的資本計提，其中犯案金額最大的一位行員，竟然冒用自己親人所開立的數位帳戶來增貸，取得逾2300萬元不法金額，在4人涉案2560萬元裡，占比高達9成，而另一位行員，竟然才成為上海商銀行員不到9個月就犯案。

⭐2025總回顧

這也是繼113年的國泰世華銀被施以資本計提處分之後，再有銀行被施以資本計提處分，這四位涉案行員，都已被解職，並被追回不法的金額。

金管會銀行局副局長王允中說，連續這麼多行員舞弊，顯示這家銀行螺絲鬆了，亦有參考其他銀行裁罰金額，因此決定裁罰1200萬元，並要求資本計提。

數位金融部的陳員2300多萬，104年3月至112年12月，長達9年時間數度犯案，對此上海商銀113年3月27日已報重大偶發，銀行也從當時開始查核，陳員由於投資失利，以本身為親人的客戶的名義進行增貸之後挪用。

郝員為113年9月，單次犯案8.5萬元，日中結帳之後沒有依規定，把小銀箱交給分行其他人複點，而且盜用覆點人員印章，動機為賺取利息，把A來的錢以高利再借出，形同盜領資金之後去放高利貸。其中，郝姓行員因為小額交易頻繁，上海商銀還進行STR的反洗錢申報，並在113年10月通報重大偶發。

林姓行員113年才進上海商銀，但卻在113年9月盜領200多萬，他是已完成小銀箱的覆點程序，卻還能再從中抽現金，顯見中間現金送往出納及金庫過程中出了問題；林姓行員是由於投資虛幣虧損，亦有向民間融資公司虧損，上海商銀114年3月通報重大偶發，有7位受害人。

廖姓行員是由於急需週轉金，114年5月單次犯案，挪用3萬元，由兌換外幣的客戶反應，銀行調查之後發現，主要透過把轉帳金額的傳票金額多打（5萬打成8萬，3萬元自己收掉），這些行員都是獨立犯案，在114年5月通報重大偶發。

上海商銀 數位帳戶 金管會 盜領 數位金融

延伸閱讀

澳警：雪梨海灘槍手單獨犯案 應非恐怖組織成員

5歲女童炫耀糖果！「1句話」揭遭性侵 性前科教練下場曝光

張文被查扣物品疑恐怖「燒夷彈」 若附著皮膚將釀嚴重傷害

北捷隨機攻擊…精神醫曝疑模仿美國血案「戴防毒面具穿軍事裝備」

相關新聞

盜領客戶資金！他9年來冒名親人增貸「詐領金額最大」 有行員到職未滿1年就犯案

上海商銀因為4位銀行員涉及盜用客戶資金，因此不但被罰1200萬元，還被金管會要求11.77億的資本計提，其中犯案金額最大...

遭經濟學人質疑「經濟潛藏風險」 央行回擊：台幣未低估

針對「經濟學人」（The Economist）日前刊文質疑台灣經濟潛藏風險，中央銀行提出英文書面回應，逐一回應匯率、購買...

台日友好！她去銀行免費拿限量「台灣人」胸章 網嗨：好想要

一名女網友近日在社群平台Threads分享，自己到聯邦銀行辦事情時，看到櫃檯擺放印有「台湾人 Taiwan National」字樣的胸章，詢問過後便拿了一個回家，讓她開心直呼「我愛聯邦銀行！台日永遠友好」，貼文曝光後也吸引網友熱議。

金管會發布「金融資安韌性發展藍圖」 強化備援機制因應戰時兵推

金管會今日發布「金融資安韌性發展藍圖」，其中近二年來外界陸續強調的「金融業戰時兵推」，在該藍圖中亦要求強化多層次備援機制...

這家銀行行員挪用款項2560萬元 金管會查五大缺失開罰1200萬元

金管會今日對上海商業儲蓄銀行開罰1200萬元。金管會指出，上海商銀近期陸續於不同分行發生行員挪用客戶款項或公款共計256...

4行員A逾2500萬元連環爆 金管會重罰「這銀行」1,200萬元

上海商銀4名行員挪用客戶款項與公款事件，累計金額達新台幣2,560萬元，金管會認為，上海商銀未完善建立並確實執行內部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。