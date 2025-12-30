這家銀行行員挪用款項2560萬元 金管會查五大缺失開罰1200萬元

快訊

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
上海銀行行員挪用款項，金管會查出五大缺失開罰1200萬元。圖／本報資料照片
金管會今日對上海商業儲蓄銀行開罰1200萬元。金管會指出，上海商銀近期陸續於不同分行發生行員挪用客戶款項或公款共計2560萬元，顯示該行有未完善建立及未確實執行內部控制制度情事，開罰1200萬元，而且還就要求該行增加作業風險的相關資本計提。

⭐2025總回顧

金管會說，上海商銀陸續發生行員挪用客戶款項或公款等違規行為，包括數位金融事業部前維運管理主管陳員、敦北分行前行員郝員、儲蓄部前行員林員、三民分行前行員廖員，共計挪用2560萬元，挪用手法包括冒名申請貸款、挪用櫃員現金及代收付款項、挪用客戶換匯現金等，案關缺失顯示該行未完善建立客戶資料變更、員工行為管理機制及未落實執行內部控制制度。

金管會指出，對於上海商銀近期發生之多次行員挪用客戶款項或公款案件，經查違規行為人員有多次出現內部警示訊息、或曾從事高風險投機性交易遭該行處分、或入行未久即因投資虧損而利用職務之便挪用款項等異常行為，總行對於強化員工行為準制的認知、員工不誠信行為風險的評估機制，及董事會與高階管理層推動誠信經營政策等面向，都有缺失。

金管會認為，上海商銀在未完善建立內部控制制度，有二大缺失，包括：

(1)未完善建立有效的員工異常行為偵測及風險預警機制：由此4案可見員工的違規態樣皆涉及挪用款項這類異常行為，未被偵測並及時處理，如：移轉客戶存款至員工帳戶、員工帳戶與特定帳戶間之頻繁金流；外出收付款延遲入帳，致有短暫缺口；櫃員現金覆點及日終結帳作業流程中，甚至出現盜用覆點人員職章情形及覆點後再偷取出現金之情形。總行未建立妥適交易模式異常偵測系統及員工行為監測制度，致未能及時發現違規行為。

(2)未完善建立權限控管及客戶資料變更檢舉機制：行員利用有權限之人未登出之電腦系統，以變更客戶資料，顯示「強制登出」、「非本人作業阻斷」等控管機制不足，且客戶資料變更無相關檢舉機制，以確認是否為客戶主動申請變更或由行員自行變更。

而在未確實執行內部控制制度，金管會認為有三大缺失：

(1)該行雖已訂定相關作業規範，但未落實或未被有效強制執行：如：親簽與本人確認程序未落實（增貸、授信約據、外出收付款等）；對帳單寄送、客戶聯絡資料變更等敏感作業未落實雙人覆核機制；外出作業、臨櫃收受款、櫃員覆點及日終結帳等已訂有規範，但多次出現主管未核對交易明細、未查驗外務日誌，未落實監督、覆核等流程之遵循。總行未能即時發現上開持續性缺失，顯示對分行管理之深度及廣度不足。

(2)未落實執行帳戶交易監控之審查作業：本案其中1名涉案行員經查有14筆符合洗錢表徵案件，該行雖已依規辦理審核，惟未從資金來源帳戶開始調查，逕以行員個人帳戶間之資金調度、交易金額符合身分背景、資金來源合理，認定無異常情事，核有未落實執行帳戶交易之審查作業。

(3)未落實推動員工誠信文化及道德行為：未落實行員生活考核，忽略應遵循規範，另雖就員工行為訂定相關規範及建置管控措施，亦將誠信文化議題納入教育訓練課程，但本案4名涉案行員皆因私人投資虧損、高利貸壓力或週轉困難等因素，致發生挪用款項情事，顯見董事會及管理階層對於落實員工誠信文化及道德行為作為，核有不足。

除了開罰1200萬元，金管會還要求銀行依「比例原則」全面檢討本案違失行為所涉分行人員及總行督導人員之責任。包括要求該行針對內部監控指標之交易警示訊息，研議並強化第一、二、三道防線應踐行之調查程序及處理機制。全面檢討現行員工異常行為管理所涉內部控制及防弊機制有效性。要求該行增加作業風險的相關資本計提等。

上海商銀 金管會 數位金融 洗錢

