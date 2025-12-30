4行員A逾2500萬元連環爆 金管會重罰「這銀行」1,200萬元

快訊

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會。圖／聯合報系資料照片
金管會。圖／聯合報系資料照片

上海商銀4名行員挪用客戶款項與公款事件，累計金額達新台幣2,560萬元，金管會認為，上海商銀未完善建立並確實執行內部控制制度，違反《銀行法》規定，依法重罰1,200萬元。

金管會指出，上海商銀數位金融事業部、敦北分行、儲蓄部及三民分行，共4名員工，挪用手法包括冒名申貸、挪用櫃員現金與代收付款項、侵占客戶換匯現金等，顯示銀行在客戶資料異動控管、員工行為管理及內控執行面存在系統性缺失。

檢查發現，上海商銀未建立有效的交易異常預警機制，員工頻繁與特定帳戶往來、盜用職章等行為未被即時偵測；系統權限控管鬆散，行員可利用他人未登出的系統變更客戶資料。

此外，第一線主管未落實覆核機制，對帳、外務與洗錢表徵案件的查核流於形式。

金管會並指出，多名涉案員工因投資失利或債務壓力而犯案，反映董事會與管理階層對誠信文化與員工生活管理的落實仍顯不足。

除裁罰外，金管會要求上海商銀全面檢討相關人員責任，強化三道防線與調查機制，並針對作業風險提高資本計提，同時將違法失職人員報送銀行公會，以防止類似案件再發。

