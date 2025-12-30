4行員A逾2500萬元連環爆 金管會重罰「這銀行」1,200萬元
上海商銀4名行員挪用客戶款項與公款事件，累計金額達新台幣2,560萬元，金管會認為，上海商銀未完善建立並確實執行內部控制制度，違反《銀行法》規定，依法重罰1,200萬元。
⭐2025總回顧
金管會指出，上海商銀數位金融事業部、敦北分行、儲蓄部及三民分行，共4名員工，挪用手法包括冒名申貸、挪用櫃員現金與代收付款項、侵占客戶換匯現金等，顯示銀行在客戶資料異動控管、員工行為管理及內控執行面存在系統性缺失。
檢查發現，上海商銀未建立有效的交易異常預警機制，員工頻繁與特定帳戶往來、盜用職章等行為未被即時偵測；系統權限控管鬆散，行員可利用他人未登出的系統變更客戶資料。
此外，第一線主管未落實覆核機制，對帳、外務與洗錢表徵案件的查核流於形式。
金管會並指出，多名涉案員工因投資失利或債務壓力而犯案，反映董事會與管理階層對誠信文化與員工生活管理的落實仍顯不足。
除裁罰外，金管會要求上海商銀全面檢討相關人員責任，強化三道防線與調查機制，並針對作業風險提高資本計提，同時將違法失職人員報送銀行公會，以防止類似案件再發。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言